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Pablo Alborán desfila para Adolfo Domínguez en la Fashion Week de Madrid

El cantante reaparece tras cancelar varios conciertos este verano por una fuerte neumonía

Pablo Alborán, durante el desfile de Adolfo Domínguez.

Pablo Alborán, durante el desfile de Adolfo Domínguez. / Eduardo Parra / Europa Press

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Madrid

Pablo Alborán ha vuelto a aparecer públicamente y lo ha hecho por sorpresa, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la jornada inaugural de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. El cantante malagueño ha sorprendido al desfilar para Adolfo Domínguez en el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, una inesperada reaparición que llega después de varias semanas alejado de los escenarios debido a la neumonía que le obligó a cancelar parte de sus compromisos profesionales.

El artista tuvo que suspender el pasado 21 de agosto el concierto que tenía previsto ofrecer en Ciudad Real después de ser diagnosticado de una "neumonía grave". Por indicación médica, debía guardar reposo total y comenzar un tratamiento con antibióticos. El propio cantante explicó entonces que le daba mucha rabia cancelar una actuación para la que se habían agotado las entradas, pero dejó claro que no se encontraba en condiciones de ofrecer el espectáculo que sus seguidores merecían. La recuperación, además, fue más lenta de lo esperado y Pablo se vio obligado a cancelar también su actuación en el Festival de la Luz de Boimorto, prevista para el 30 de agosto. "Estoy recuperándome poco a poco de la neumonía, pero los médicos insisten en guardar más días de reposo", explicó entonces, asegurando que tocaba tener paciencia y respetar los tiempos para poder regresar "al 100%".

El cantante Pablo Alborán desfila para Adolfo Domínguez con motivo de la Mercedes-Benz Fashion Week, en el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, a 14 de septiembre de 2026, en Madrid (España). MODA;FAMOSOS;DESFILE;FIRMA;ADOLFO DOMÍNGUEZ José Oliva / Europa Press 14/09/2026. Pablo Alborán;José Oliva;category_code_sho;

Pablo Alborán desfila para Adolfo Domínguez. / José Oliva / Europa Press

Precisamente a comienzos de septiembre, el malagueño daba una buena noticia a sus seguidores al confirmar que ya se encontraba prácticamente recuperado. "¡Ya he vuelto. Estoy al 99%!", aseguraba, después de unas semanas en las que su prioridad había sido recuperarse y cumplir con el reposo recomendado por los médicos.

Y ahora, cuando todavía se encontraba retomando poco a poco su actividad, Pablo Alborán ha reaparecido públicamente de una manera completamente inesperada. Lejos de hacerlo sobre un escenario y con un micrófono en la mano, el cantante se ha convertido en modelo por un día al desfilar para Adolfo Domínguez en la presentación de su nueva colección CROMA SS27, dentro de la 84ª edición de la MBFWM. Una aparición especialmente llamativa después de las semanas de preocupación por su estado de salud y de su obligado parón profesional.

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Así, el artista demuestra que su recuperación avanza favorablemente y que poco a poco vuelve a recuperar la normalidad después de un verano complicado.

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