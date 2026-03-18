Así ha arrancado la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid: tres diseñadores premiados y cinco desfiles en el Palacio de Cibeles

Juan Vidal, Pedro del Hierro, Isabel Sanchís, SEV o Claro Couture son algunos de los diseñadores que ya han mostrado su trabajo en la primera jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, pasarela organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Tras la cena de apertura este martes, en la que se premió a los diseñadores Juan Vidal, Johana Ortiz y MANS, los desfiles han dado comienzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

Uno de los más esperados era el de Juan Vidal, receptor del Premio MBFWM a Diseñador Nacional por “una trayectoria consolidada” y una “sensibilidad creativa” en el imaginario global. El alicantino ha convertido este miércoles la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles en un jardín del Edén, con una colección inspirada en un viaje a Estambul (Turquía), una ciudad de la que se enamoró. “Me cautivó. Cada detalle me inspiraba una pieza y, de repente, descubrí que estaba todo lleno de la fruta de la granada”, ha señalado tras el desfile.

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid premia a Johana Ortiz, Juan Vidal y MANS. / IFEMA MADRID

La colección cuenta con tres piezas upcycling, realizadas a partir de mantas tradicionales de 1890 que el diseñador compró en un anticuario del Gran Bazar. La granada, ha dicho, es el primer fruto prohibido, antes que la manzana. “El verdadero fruto del Edén en un momento de caos como el que vivimos ahora”, añadía. Tras seis años sin desfilar en la Mercedes-Benz Fashion Week, Vidal ha apostado por una colección hiper femenina y con técnicas como el patchwork presentes en sus diseños.

Hasta el 22 de marzo

Otra de las citas más relevantes de la jornada ha sido la de Pedro del Hierro, también en el Palacio de Cibeles. A diferencia de la propuesta presentada en la anterior temporada, Nacho Aguayo y Álex Miralles, directores creativos de las colecciones femenina y masculina respectivamente, la firma ha presentado un desfile inspirado en pinturas españolas de bodegones y naturaleza. Ambos han convertido el céntrico espacio en un invernadero, con orquesta incluida.

“La superposición de tejidos es la base de una colección en la que hemos dado mucha importancia a las texturas" y donde el volumen resalta en muchas de las prendas, han explicado este martes a EFE los diseñadores. Miralles ha señalado que la línea masculina reinterpreta el dandismo británico a través de una sastrería “modélica”. Además, en ambas colecciones se desarrolla una carta de colores repleta de verdes, marrones y grises. Como es habitual, la propuesta incorpora tres diseños de la colección TFP by Tamara Falcó, quien ha contemplado el evento desde primera fila.

Desfile de Pedro del Hierro en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. / Agencias

La Mercedes-Benz Fashion Week ha tomado el testigo de OMODA Madrid es Moda. La primera plataforma de moda en Madrid organizó desfiles, performances y exposiciones en puntos emblemáticos de la capital como el Instituto Cervantes, la Plaza de España, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Museo del Traje, el Hotel Thompson, el Club Financiero Génova, el Hotel Wellington, la Serrería Belga, el Teatro Magno o el Cuartel General de la Armada. Para los próximos días están previstos más de 30 desfiles, tanto en el Palacio de Fernán Núñez como en el pabellón 14.1 de IFEMA MADRID.

Noticias relacionadas

Firmas como Mané Mané, JCPajares, Simorra, Ágatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna, Lola Casademunt, Erroz, Custo o Malne mostrarán sus nuevas colecciones en los próximos días. La semana de la moda llegará a su fin el próximo 22 de marzo con la pasarela EGO y los diez diseñadores emergentes que este año luchan por el galardón. Este año son Maikarfi, Maison Gracen, Mericusan, Pat Equilux, Eaftimos, Adrià Egea, Pringa, Bonet, Caducifolium y Antonio Acuario.