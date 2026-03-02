Del uniforme militar al ‘street style’: el regreso imparable de la chaqueta napoleónica.

Como muchas prendas que trascienden en el tiempo y sobreviven al paso de los siglos, la chaqueta napoleónica se ha convertido en esa pieza que nació en el ámbito militar para evolucionar hacia reclamo estético de pasarelas y rostros como Michael Jackson o Mick Jagger hasta Lady Di o Kate Moss.

La chaqueta napoleónica o ‘hussar jacket’ vivió su último apogeo estético en la década de los 2000, y las tendencias señalan que será una de las prendas con más protagonismo de las próximas temporadas: Dior, Ralph Lauren, Khaite o Ann Demeulemeester lo confirman sobre sus últimas pasarelas.

“La moda es cíclica, pero la chaqueta napoleónica o algunos de sus elementos vuelven de forma constante, y eso es porque aporta elegancia y sofisticación”, explica a Efe Paula Sancho, fundadora y directora creativa Pasair, que bajo manos expertas como las patronistas de Pertegaz hace sastrería a medida rescatando elementos de esta silueta.

Ejército francés

Heredera directa de los uniformes militares del siglo XIX, su origen está en los uniformes de húsares y regimientos de élite del ejército francés, caracterizados por su estructura rígida, el cuello alto y la ornamentación frontal con alamares, pasamanería y botonadura metálica.

Estas piezas no solo cumplían una función práctica, sino que respondían a una estrategia de representación del poder, en la que la indumentaria se convertía en un instrumento de propaganda visual del Estado y de su jerarquía, y fue esta fuerza simbólica la que facilitó su salto a la cultura popular.

A partir de la década de 1960, artistas y músicos adoptaron esta estética militar en clave teatral. El grupo The Beatles marcó un punto de inflexión al incorporar uniformes inspirados en esta prenda en la portada del álbum 'Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band', reinterpretando el símbolo de autoridad con un lenguaje irónico y psicodélico.

Pieza clave en los escenarios

Desde entonces, la chaqueta napoleónica se convirtió en un recurso habitual en los escenarios. Figuras como Jimi Hendrix, Mick Jagger, Freddie Mercury o Michael Jackson la utilizaron como parte de una estética basada en la teatralidad, desplazando su significado original hacia el espectáculo.

Uniforme militar, pasarelas y a pie de calle: el regreso de la chaqueta. / EFE

La alta costura también se apropió de esta prenda. Diseñadores como Yves Saint Laurent la introdujeron en el vestuario femenino como símbolo de emancipación y poder, mientras que creadores como Thierry Mugler o Jean Paul Gaultier acentuaron su carácter estructural y escénico.

Más tarde, Alexander McQueen la reinterpretó desde una perspectiva dramática y conceptual, consolidando su presencia en la moda contemporánea, aunque el gran salto a la cultura de masas se produjo en los años dos mil, cuando la estética militar se integró en el vestuario urbano.

La firma Balmain impulsó versiones con hombros marcados y ornamentación, convertidas en objeto de deseo entre celebridades como Beyoncé o Rihanna. Al mismo tiempo, la modelo Kate Moss popularizó su uso en contextos informales, consolidando una imagen que definió la estética de la década.

Paula Sancho ha hecho de la estructura de esta chaqueta –con hombros muy definidos, silueta entallada y botones de pasamanería– el sello de identidad de su firma. “La estructura de la chaqueta aporta fuerza, que es lo que busco con mi firma, sacar el carácter de la mujer mientras esta se sienta cómoda y segura en sus prendas”.

Aunque trabaja una versión adaptada, para Sancho su éxito radica en que, “aunque pueda parecer contradictorio, funciona a la vez como prenda especial y como fondo de armario, porque tiene la capacidad de elevar cada estilismo”, detalla.

La música independiente también contribuyó a su difusión. Bandas como Green Day incorporaron la estética militar y la transformaron en un símbolo de rebeldía juvenil. De este modo, la chaqueta napoleónica se consolidó como un elemento versátil, capaz de moverse entre la pasarela, el escenario y la calle.

Contexto incierto

Dos décadas después, regresa en un contexto global marcado por la incertidumbre y la búsqueda de referencias sólidas. Las colecciones recientes de firmas como Dior, Ralph Lauren o la propia Alexander McQueen han recuperado la silueta napoleónica con tejidos más ligeros, cortes más flexibles y una paleta cromática ampliada, adaptándola a las sensibilidades actuales.

La reinterpretación contemporánea apuesta por suavizar la rigidez original sin renunciar a sus rasgos distintivos: hombros estructurados, líneas definidas y una ornamentación que mantiene su carga simbólica.

En muchos casos, se combina con elementos informales, lo que permite integrarla en el vestuario cotidiano sin perder su carácter.

Noticias relacionadas

Su retorno también ha sido impulsado por la circulación de referencias en el entorno digital y en el mercado de segunda mano.