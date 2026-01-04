El chándal con el que fue detenido Maduro causa furor: se agota en Nike… pero aún puedes conseguirlo en una tienda de Mallorca
La sudadera de Nike Tech Fleece que lleva Maduro se ha convertido en objeto de deseo
La imagen ha dado la vuelta al mundo: Nicolás Maduro, detenido por Estados Unidos el pasado 3 de enero, esposado y con un antifaz negro tapando sus ojos. Pero más allá del impacto político, hay un detalle que ha captado la atención de medio planeta....: el chándal que lleva puesto.
Y sí, sorpresa: es el mismo modelo que usan los jugadores del RCD Mallorca.
Agotado en Nike… pero no en Palma
Desde que se publicó la imagen, difundida por el propio Donald Trumpen sus redes sociales, la sudadera de Nike Tech Fleece que lleva Maduro se ha convertido en objeto de deseo. Tanto es así que en pocas horas se ha agotado en la tienda online de Nike.
Sin embargo, quienes aún estén interesados en ella, aún pueden comprarla. Eso sí, la chaqueta está 'mallorquinizada: se vende en la tienda del RCD Mallorca con el escudo del club por 99,99 euros. Hay varias tallas a elegir: de la S a la 2XL. Se puede comprar online y recoger tanto en la tienda de Cort como en la del estadio Son Moix.
Un chándal viral con sello mallorquín
El modelo en cuestión es la Chaqueta RCD Mallorca Sportswear Tech Fleece Windrunner (gris). Lleva el escudo del club y está pensada para el día a día, con capucha, cremallera y bolsillos.
