Beyoncé arrasa con dos 'lookazos' de alta costura en la F1 de Las Vegas.

La superestrella de la música Beyoncé, de 44 años, y su marido, el músico y productor Jay-Z, de 55, hicieron una inesperada aparición conjunta en el Gran Premio de F1 en Las Vegas, el pasado sábado 22 de noviembre. No fueron las únicas caras famosas que acudieron a las carreras, pues también posaron Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, Naomi Campbell, Gordon Ramsay y Nina Dobrev, entre otras.

Pero sin duda la que se llevó la atención de los 'flashes' de los fotógrafos fue Beyoncé y los dos 'looks' de alta costura personalizados que estrenó para el evento.

El primero de ellos, un mono Louis Vuitton personalizado inspirado en el equipamiento que usan los pilotos de Fórmula Uno. La versión de cuero de la cantante presentaba un escote en V de vértigo, que dejaba entrever su generoso pecho y el nombre de la firma separado por la cremallera estratégicamente abierta. El diseño 'segunda piel' lo combinó con unas botas negras puntiagudas, un bolso a juego, gafas de sol de aviador y llamativos guantes rojos sin dedos.

La artista lució una melena de leona, sus característicos rizos de color miel, para dar aún más dramatismo a su 'outfit'.

Vuelta exclusiva

"¡Dáselo a mamá!", escribió Beyoncé en un vídeo que subió a Instagram, en el que se la ve poniéndose el casco de carreras antes de subirse a un coche de carreras para dar una vuelta exclusiva a la pista.

Horas después, la diva de 'Cowboy Carter' lució un mono Ferrari de cuero rojo con microshorts y cremallera. Al igual que con el conjunto de la mañana, la cantante siguió la misma táctica de desabrocharse el escote hasta las costillas, para lucir poderosa sin ambages. Combinó su atrevido mono con una chaqueta roja larga a juego y lo complementó todo con una gorra negra de Ferrari, gafas de sol negras gigantes y un bolso decorado con una bandera de carreras a cuadros blancos y negros. Para esta composición, eligió unos tacones rojos de plataforma con tiras, joyas doradas y, por supuesto, los labios de un rojo brillante a juego.

Por su parte, Jay-Z fue mucho más discreto, con un 'total look' negro de pies a cabeza y chupa de negra de cuero.

Durante el evento deportivo, la pareja de astros de la música se reunió con Lewis Hamilton, de Ferrari, así como con sus amigos Travis Scott y Michael Rubin.