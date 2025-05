¿Cuál es la temática de la Met Gala 2025? El significado del código ‘Tailored for you’

El pasado octubre ya se anunció el MET Museum de Nueva York indagará en el dandismo de los hombres negros en su gran exposición de primavera de 2025, que a su vez marca el tema de la célebre Met Gala. Los también conocidos como 'Oscars de la Moda' se celebrarán, como siempre, el primer lunes de mayo, que este año será el 5 de mayo

La exposición lleva por título 'Superfine: Tailoring Black Style' ('Impecable: la confección del estilo negro') y estará centrada 100% en la moda masculina, desde una perspectiva que analizará la evolución estética, política e intelectual de la comunidad afrodescendiente en EEUU. Se trata de la primera muestra dedicada por completo a la indumentaria masculina en esta institución desde 'Men in Skirts' de 2003.

Manda la tradición que, cuando los famosísimos invitados de la infatigable editora de 'Vogue', Anna Wintour, que dirige el evento desde 1995, y que acaba de recibir la Orden de los Compañeros de Honor de manos del rey Carlos III en el Palacio de Buckingham, lleguen a la Met Gala 2025 para inaugurar la exposición de primavera del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, deberán tener en cuenta el 'dress code' de la noche, que se ha desvelado este martes: 'Tailored for You'.

El tema podría traducirse como "hecho a medida'. Según el Met, el código de vestimenta es un guiño al tema de la exposición, enfocado en la moda masculina, y está "pensado con la intención de proporcionar orientación e invitar a la interpretación creativa".

Siluetas del músico de jazz

Para 'Vogue', el 'dress code' "puede interpretarse de muchas maneras, pero sobre todo significa adoptar 'looks' que reflejen el estilo personal de cada cual. Cabe esperar, pues, trajes con todo tipo de guiños a la silueta 'zoot', popularizada por los músicos de jazz en la década de 1940, o a los diseños atrevidos y coloridos de los 'sapeurs' congoleños, aunque es probable que otros básicos de la moda masculina, como sombreros, corbatas o incluso bastones, broches y pañuelos de bolsillo también tengan una presencia destacada.

Los asistentes a la famosa gala podrán inspirarse en los coanfitriones de este año, un comité casi exclusivamente afroamericano, en su mayoría procedentes del mundo del arte, el cine, la literatura, la música o los deportes, desde la famosa atleta Simone Biles al cantante Usher o la actriz de 'The Bear' Ayo Edebiri.

Este grupo se unirá a los anfitriones principales de este evento en el Museo Metropolitano de Nueva York, que ya fueron anunciados el pasado octubre: Pharrell Williams, Lewis Hamilton, Colman Domingo, A$AP Rocky y LeBron James.

El comité reunirá a un total de 26 celebridades, entre las que también se encuentran la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie; la pintora Jordan Casteel; la actriz Regina King; el director de cine Spike Lee o la atleta Sha'Carri Richardson, entre otros.

Diáspora del Atlántico negro

La exposición 'Superfine: Tailoring Black Style' estará disponible del 10 de mayo al 26 de octubre en el museo, días después de la Met Gala, el evento más famoso de la moda neoyorquina al que cada año acuden un gran número de celebridades.

La muestra ahondará en la moda masculina de los dandis negros (hombres distinguidos por su elegancia al vestir) desde el siglo XVIII hasta la actualidad y en cómo su estilo influyó en la identidad de la diáspora del Atlántico Negro, localizada en América, Gran Bretaña y el Caribe.

Además, está inspirada en el libro de Monica Miller -profesora y directora del programa de estudios africanos de la Universidad de Barnard- titulado 'Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity'.