Son Bunyola, primer hotel de España en ofrecer productos de la marca de cosmética Olivier Claire

El hotel Son Bunyola de Banyalbufar será el primero de España en ofrecer productos de la marca de cosmética antiedad francesa Olivier Claire.

De esta manera, el hotel propiedad de Richard Branson en Mallorca, se suma a otros establecimientos de lujo de todo el mundo que ya cuentan con ellos, como Four Seasons George V de París, Le Negresco de Niza, L'Hôtel Ermitage d'Evian-Les-Bains, y The Imperial New Delhi y Saint Regis Mumbai de la India, entre otros.

La ubicación de Son Bunyola, en plena Serra de Tramuntana, “ha cautivado al fundador de la marca de cosmética antiedad francesa Olivier Claire a la hora de elegir el primer hotel de España en ofrecer sus selectos productos”, señala en empresa en un comunicado.

El hotel, ubicado en una antigua possessió mallorquina, fue inaugurado en 2023 tras una gran reforma.

Richard Branson en la inauguración de Son Bunyola / Manu Mielniezuk

Tratamientos en el hotel

Olivier Couraud creó la marca Olivier Claire en 2008 con el objetivo de “extraer lo mejor de la naturaleza mediante un enfoque científico riguroso y un compromiso absoluto con la pureza, la eficacia y la sostenibilidad”.

Entre los ingredientes que integra en la fórmulas de sus productos de alta concentración Olivier Claire, diseñadas para obtener resultados visibles en los signos del envejecimiento, la luminosidad y la textura de la piel, se encuentra una planta muy presente en la tradición gastronómica mallorquina: el hinojo marino, que crece en las costas rocosas del Mediterráneo, y que también es talismán para la chef ejecutiva de Son Bunyola, Brenda Lisiotti, que la ha incluido en varios platos de los restaurantes Sa Terrassa y Sa Tafona del establecimiento.

Los tratamientos en Son Bunyola se ofrecen en su spa, cuya cabina para parejas está ubicada en el lugar donde antiguamente se fabricaba el pan de la finca. De hecho, se ha conservado la parte superior del histórico horno de leña.