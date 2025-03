Bad Bunny, artista del momento y dios del Olimpo Calvin Klein

Bad Bunny es el chico de moda. El artista latino más importante del momento no para de acaparar títulos y parabienes. El último, convertirse en el primer puertorriqueño en entrar en el olimpo de los dioses Calvin Klein. Aquí no entra cualquiera. Además de ser una estrella, se necesita ir sobrado de 'sex appeal' y tener un cuerpazo, fibrado y trabajado. Benito Antonio Martínez Ocasio (Bayamón, 10 de marzo de 1994) saca en todo buena nota. Como los que le precedieron, Jeremy Allen White, Justin Bieber, Jeremy Pope, Maluma o Shawn Mendes y, cómo no, Mark Wahlberg.

El 'Conejo Malo' se anota este tanto, en un calendario que últimamente está plagado de días grandes: desde su celebrado último álbum, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' -donde rinde homenaje a su tierra y a su música-, una residencia musical de 30 conciertos que ha agotado las entradas en el Coliseo de Puerto Rico, una actuación estelar en el 50º aniversario de 'Saturday Night Live' y el concierto aún más grande en el metro de Nueva York junto al presentador Jimmy Fallon, que se volvió viral.

El músico, diseñador, actor y luchador profesional ha confesado a 'GQ' cómo se ha puesto en forma para la sesión, por cierto, a cargo de uno de los más grandes de la fotografía, Mario Sorrenti.

"Tenía una rutina centrada en mi físico para conseguir estar en la mejor forma posible para esta campaña -cuenta a la revista-. Comía superlimpio y entrenaba todo lo posible".

La firma que lleva 40 años desnudando a hombres famosos describe la campaña como "icónica desde todos los ángulos". Y a decir verdad que la colección 'Icon Cotton Stretch' lo es.

Ben(d)ito Calvin Klein

Ben(d)ito Calvin Klein luce estupendo se ponga lo que se ponga, unos bóxers blancos, innovadores por su cinturilla suave y sin costuras, o los negros lisos con la famosa goma con el nombre de la marca. A conjunto con la tinta de todos los tatuajes que adorna sus torso: un arcoíris, caballos al galope, el número 10, una mariposa, su icónico corazón, el año de su nacimiento o una pareja cómplice que le ocupa casi toda la espalda.

En el vídeo de la campaña de Calvin Klein suena una de las canciones de su último álbum, titualda 'EoO'.