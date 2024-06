El diseñador Moisés Nieto lanza con Wallapop la primera no nueva colección reutilizada en España

Moisés Nieto (Úbeda; Jaén, 1984) es una de las voces más interesantes del panorama de la moda española de los últimos tiempos. A pesar de su juventud, capitanea su propia marca sostenible desde 2011, poco después de establecer su taller en Madrid. Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Moda como Nuevo Valor, y es todo un referente por empoderar sus diseños con talleres artesanos, por su delicada atención al detalle y por un refinadísimo sentido del gusto. Además, encabeza la liga creciente de diseñadores que apuestan por la moda de autor sostenible (en la última Fashion Week de Madrid presentó una colecció realizada en su totalidad a partir de tejidos que forman parte del 'stock' textil sobrante de la industria y recogido por la empresa emergente Recovo).

Ahora, acaba de dar un paso más al presentar la primera no nueva colección reutilizada en España, en colaboración con Wallapop.

La NO Nueva Colección de Moisés Nieto, que es la primera colección 'lifestyle' reutilizada en España, tiene el objetivo de celebrar el valor de los productos que ya están hechos, invitar a la reflexión sobre la necesidad de adquirir nuevos productos [la misma idea que centraba la campaña de la plataforma protagonizada por Jon Kortajarena] y animar a las personas a crear sus propias NO Nuevas Colecciones dando una nueva vida a aquello que ya no usan.

Nada por estrenar

Para ello, ambas firmas se unen en esta iniciativa en la que no existe ningún artículo por estrenar ni que haya debido fabricarse nuevo, sino que se nutre de productos a los que personas en toda España han decidido dar una segunda vida a través de Wallapop, cuidadosamente seleccionados por el diseñador. Nieto ha complementado la colección con cuatro objetos personales vinculados a su proceso creativo.

La colección cuenta con 20 artículos de todo tipo de categorías, que podrán adquirirse en la plataforma a partir del 2 de julio, a través del propio perfil de Moisés Nieto en Wallapop.

Recuerdos 'vintage'

"Para la selección de las piezas de la colección, pensé en crear un entorno de elementos cotidianos que sean utilitarios para todo el día, donde poder pasar tiempo usándolos y creando una atmósfera tranquila e inspiradora. Muchas piezas tienen un aire 'vintage' que me recuerda a mi infancia como puede ser la cafetera, los platos, el tocadiscos o la lámpara. Es una colección para vivir los recuerdos", declara el diseñador.

Pero, además, Moisés Nieto ha incluido en esta serie de objetos cuatro artículos de gran importancia para él: un libro, un boceto, unos zapatos y un bolso. "Estos cuatro elementos tienen en común mi proceso de trabajo a la hora de diseñar. Comenzando por el libro de 'Pop Popular', de donde suelo recoger inspiración para mis colecciones. El boceto pertenece a una colección de mis inicios, seguramente del año 2011. El zapato tiene mucho que ver con las imágenes pop que recoge el libro. Por último, el bolso, que es un accesorio que siempre uso en mis colecciones para complementar el 'look'. En resumen; la selección de estos objetos son el reflejo de mi día a día".