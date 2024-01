Diccionario de estilos de moda: del afro al casual y del 'hipster' al urbano, ¿cuál es el tuyo?

La moda está en constante evolución, de ahí que debamos tener los ojos bien abiertos para identificar todos los términos que aparecen cada temporada. Cultura, arte y música tienen un gran poso en los estilos de vestir, que son muchísimos. Cada cual elige el suyo, el que mejor cuadra con su personalidad e intereses.

En este diccionario te describimos los estilos más populares, así las principales características de cada uno de ellos y algunos consejos para que puedas elegir el tuyo.

🔴AFRO: estilo asociado a la cultura de origen afroamericano, así como al movimiento hippy, que hace hincapié en el cabello rizado y con mucho volumen.

🔴ANDRÓGINO: masculino, sobrio. Con prendas rectas, sin formas. Mocasines, camisas, 'blazers' y nada de flores.

🔴'ATHLEISURE': estilo que eleva las prendas y accesorios de moda deportiva a la categoría de lujo. Su popularidad se debe, por una parte, a las colaboraciones de firmas depotivas como Adidas o Puma con celebridades, y por otro, por la decisión de firmas de lujo, como Dior o Louis Vuitton, de incluir sudaderas, zapatillas y bolsas de deporte en sus colecciones.

🔴BOHO: bohemio, etéreo. No sigue las tendencias, viste prendas atemporales que utilizan 'looks' con tejidos fluidos y estampados florales. El vestido, en su versión midi o maxi es su máxima expresión.

🔴'BABYDOLL': proviene del vestuario que lucía la actriz Caroll Baker en la película homónima de 1957. Es también un tipo de vestido que se inspira en el corte del camisón de dormir holgado creado por Jacques Griffe, así como una de las siluetas más distinguidas de Balenciaga.

🔴'BARBIECORE': estilo inspirado en la famosa muñeca Barbie, donde predomina el color rosa chicle y las prendas ajustadas y sexis. La película homónima de Greta Gerwig protagonizada en 2023 por Margot Robbie lo volvieron a poner de moda tras su 'boom' a principios de los 2000.

🔴'BIKER': el estilo motero surgido en EEUU en los años 50 del siglo pasado gracias a los 'Teddy boys' y la película '¡Salvaje!', protagonizada por Marlon Brando. La cazadora perfeccto (de cuero negro, con cremallera cruzada) es la prenda clave del 'look', que también añadió más tarde los 'jeans' desgastados y botas de hebilla lateral.

🔴'CAMP': definido por la escritora Susan Sontag como "el amor a lo no natural, al artificio y la exageración", es un estilo que propuso a partir de los 60 del siglo XX un nuevo dandismo basado en la provocación, desde el barroquismo, e incluso el 'bad taste' o mal gusto.

🔴CASUAL: informal, cómodo y relajado, sin esfuerzo. También propone vestir prendas clásicas, simples y cómodas para trabajar. Líneas sencillas y funcionales, con prendas y accesorios deportivos.

🔴DISCO: estilo que triunfó globalmente a partir de 1975 gracias al auge de la música del mismo nombre, y con la proliferación de discotecas en las grandes ciudades. Se caracteriza por 'looks' llamativos, con prendas ceñidas y brillantes, gracias a tejidos como el 'lúrex' y el raso, y elementos como las lentejuelas y los brillos metalizados. La película 'Fiebre del sábado noche', con John Travolta, fue el 'top'.

🔴'EFFORTLESS CHIC': concepto aplicado al estilo francés. Ese 'no sé qué' que construye 'looks' que parecen muy fáciles y que no implican esfuerzo alguno cuando es obvio que sí que lo hay.

🔴ECLÉCTICO: estilo sin reglas preestablecidas quese bas en la mezcla de muchas corrientes. Madonna y Boy George en sus comienzos fueron ejemplos.

🔴FEÍSMO: su triunfo llegó en los 90 de la mano del 'grunge'. Firmas como Prada o diseñadores como Marc Jacobs fueron responsables del éxito de esa estética basada en crear a conciencia propuestas feas e incluso repulsivas, buscando una reacción.

🔴'GRUNGE': inspirado en la cultura 'hippy' y el fenómeno del punk que surgió a principios de los 90 en Seattle. Su aparición supuso el fin del ostentoso 'lifestyle' propio de la década de los 80. La música rock fue su principal vía para darse a conocer. El grupo Nirvana, con Kurt Cobain, al frente, su máximo exponente.

🔴'GORPCORE': 'GORP' (Good Old Raisins and Peanauts, "buenas pasas y cacahuetes". Es el estilo alpino que se ha colado en los 'looks' de ciudad llenándolos de prendas de montaña como abrigos 'aprés sky' o botas de nieve para la oficina.

🔴'GYPSY': inspiración gitana o zíngara: faldas de amplio vuelo y blusas abullonadas y de colores vivos.

🔴'HIPPY': usa las flores y las prendas vaqueras, pantalones anchos, accesorios artesanales, el 'patchwork' y los estampados 'tie-dye'.

🔴'HIPSTER': 'vintage', combina prendas modernas y de segunda mano. No le van los colores estridentes.

🔴LOGOMANÍA: se da con el uso habitual de logos en prenda y accesorios, llegando incluso a crear estampados 'monogram' con ellos. Surgió en los 80.

🔴MINIMALISTA: Moderno, sin adornos ni excentricidades, colores neutros y accesorios 'statement' (muy marcados).

🔴'NORMCORE': tendencia basada en la indumentaria sencilla del día a díaque la clase trabajadora utiliza en las grandes capitales. Se compone de prendas y accesorios de estilo casual, muy poco llamativos, y de diseño algo anodino.

🔴'NUDE': 'look' sencillo y natural. También hace referencia al tono cromático similar al de la piel en sus distintas variantes.

🔴'OVERSIZE': significa "mucho más grande que su tamaño". Se aplica a bolsos, sudaderas, gafas de sol, camisetas, camisas, pantalones... que tengan medidas desproporcionadas. Divas jóvenes, como Billie Eilish, suelen vestir así.

🔴'PREPPY': proviene del término 'preparatory' y hace referencia al 'outfit' estudiantil que visten los jóvenes uniformados en colegios o universidades norteamericanas. El estilo Ivy League americana: jerséis en pico, faldas plisadas, chaquetas beisboleras, tipo bómber, como en la película 'Grease'. Suelen llevar estilo los llamados WASP (White Anglo-Saxon Protestan), los pijos como los de Oxford que aparecen en la película 'Saltburn'.

🔴PUNK: surgido en el ambiente 'underground' de Nueva York, se popularizó a nivel mundial gracias a la pareja formada por la diseñadora Vivienne WestWood y el productor musical Malcom McLaren, que vivían en Londres. De imagen agresiva y espíritu nihilista, sigue muy vivo.

🔴RETRO: tendencia nostálgica de la moda a partir de los años 70 del siglo XX, cuando triunfaron películas tipo 'Bonnie and Clyde' o 'El gran Gatsby'. El 'retro style' es la constante reintrpretación de prendas y accesorios originalmente diseñados en todo el siglo XX.

🔴ROMANTICO: Femenino, con cierto aire retro. Volantes, faldas midi, blusas de gasa, colores suaves y adornos con lazadas, pedrería, bordados...

🔴'STRECH': ajustado. Usar distintas telas y prendas que van pegadas al cuerpo como una segunda piel y dieron lugar a un estilo muy común en los 80 y con el que triunfaron diseñadores como Azzedine Alaïa, Gianni Versace o Thierry Mugler.

🔴'SPORTY CHIC': cómodo y sencillo, relajado, con prendas deportivas, pero no para practicar deporte. Se suma al fenómeno 'athleisure'.

🔴'URBAN': a tu manera, libre de estereotipos, rebelde y con un punto de transgresión. Todas aquellas prendas diseñadas para soportar la intensa actividad de las grandes ciudades.

🔴'TUNTUNCORE': enfoque maximalista que impulsa a los amantes de la moda, sobre todo de la generación Z, a disfrutar de la libertad creativa al mezclar estampados, colores y tendencias de una manera ecléctica y única. Mezclar prendas al tuntún. Su máxima representante es Portia, la joven de la serie 'The White Lotus'.