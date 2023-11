La moda de Ibiza traspasa fronteras y ahora incluso la mismísima Shakira recurre a una diseñadora de la isla para asistir a una cita tan importante como los Latin Grammys, que se celebraron anoche en Sevilla.

La importante cita musical, que por primera vez se ha celebrado fuera de Estados Unidos, ha premiado a la cantante colombiana con tres estatuillas: la Canción del Año para 'Bzrp music sessions, Vol. 53', el polémico tema lleno de zascas para Gerard Piqué, el ex de la de Barranquilla, tema que también obtuvo el galardón a Mejor canción pop, y Mejor fusión/interpretación urbana, por 'Tqg' con Karol G.

Para esta cita, la colombiana eligió varios atuendos entre los que se encuentra un diseño de Maria Kalkoff, una diseñadora alemana afincada en Ibiza. Se trata del modelo 'Cleopatra', en color verde. Cuesta 700 euros, tal y como se puede ver en la web de la diseñadora. Este mismo modelo está disponible en otros dos tonos: azul y negro.

"En el momento en que se pusieron en contacto conmigo me alegré mucho, pues aunque he tenido la suerte ya de vestir a varias cantantes, actrices y famosas como Paula Echeverria para Pantene, Laura Escanes, Eva González, India Martínez, Monica Naranjo, Ruth Lorenzo o Cristina Pedroche la proyección que tiene Shakira es máxima en este momento", explica Maria Kalkoff a Diario de Ibiza. "Cuando una persona, sea o no famosa, elige uno de mis diseños para una ocasión especial siento que todo mi esfuerzo, las horas y los años de trabajo duro merecen la pena", asegura.

Que este vestido acabara en una alfombra roja es algo que algunos amigos de la diseñadora veían venir. De hecho, en sus stories ha compartido una pequeña anécdota desvelada por una de sus amigas: "Me acuerdo, el día del shooting de esta colección, de decirle a Maria 'estos vestidos son de alfombra roja'". "A Shakira no le puede quedar mejor ni el vestido ni el nombre de esta colección", afirma esta misma amiga.

"Sensual, elegante y atemporal"

La firma, nacida en 2015, se define como "sensual, elegante y atemporal". Estos tres adjetivos definen el estilo de la firma Maria Kalkoff. Siluetas con formas geométricas inspiradas en los años 80 y 90 con cintura estrecha y hombros pronunciados. Vestidos vaporosos de seda con vistosos estampados inspirados en la naturaleza y también de estilo 'cut out'. "Diseños para mujeres empoderadas que quieren conquistar la noche", explica en su web la diseñadora.

Las elaboradas artesanías y la combinación de elementos metálicos con las telas son las características de la firma de Maria Kalkoff, que basa sus creaciones en el magnetismo, la pasión y el hedonismo que desprende Ibiza, la isla que las ve nacer, "atributos imprescindibles para la mujer que quiere dejar huella vistiéndose", tal y como se define la marca en su web.

Historia

Maria Kalkoff se dedicaba en sus inicios a la confección de vestidos vaporosos de seda, pero una plaga de un pájaro que atacaba al gusano de la seda en China le obligó a cambiar su rumbo y sacó una colección que no tenía nada que ver con lo que había estado produciendo hasta entonces. Así surgió una línea geométrica, estructurada y más cosmopolita de lo que había diseñado hasta la fecha y que le ha hecho dar el salto a la fama.