Harry Styles, el chico con más 'style' de los Grammy (y de todas las 'red carpets')

Harry Styles es la Zendaya de las alfombras rojas y las revistas. Siempre acierta con todo lo que se pone, siempre levanta elogios y admiración, siempre se adelanta a las tendencias... sabe cómo arriesgar y ganar. Es un dandy pop. El exOne Direction, el niño bonito la música pop, el veinteañero (aún tiene 29 años) más rico del Reino Unido -según un ránking publicado por la revista inglesa 'Heat Magazine', acumula una fortuna total de 116 millones de libras esterlinas, es decir, de 130 millones de euros- ha vuelto a dejar ojiplático al público mundial que ha seguido la gala de la 65º edición de los Grammy 2023.

A su alfombra roja se ha presentado con un impactante mono con rombos arcoíris. Sin camisa, luciendo pecho y tatuajes (de pájaros, corazones y mariposas, entre otros dibujos), ha optado por un original peto brilli-brilli (en realidad estaba recubierto de cristales de Swarovski).

El modelo lo firma EgonLab, pero también han puesto mucho de su parte el propio cantante de 'Watermelon Sugar' y su famosísimo estilista, Harry Lambert, artífice de todos los aciertos que en los últimos años ha lucido el ex de la actriz Olivia Wilde.

Artista y estilista trabajan juntos desde 2015, y gran parte de su configuración como estrella internacional se la debe Styles a Lambert, y su ojo visionario en la moda. Solo hay que recordar los 'outfits' del cantante en los videoclips de algunos de sus éxitos rotundos, como 'Watermelon Sugar' o 'As It Was'. Para este último, precisamente, el artista lució otro mono, de lentejuelas, en rojo, salido del 'atelier' del asturiano Arturo Obegero.

El mono o peto es una prenda recurrente para Styles, al igual que las faldas o los vestidos con los que ha sido hasta pionero en portada de 'Vogue'. Con otro pantalón hasta el pecho triunfó en Coachella el año pasado.

Tres modelitos distintos

Tras pisar la alfombra roja, el presumido de Harry se cambió de modelo hasta un par de ocasiones luego. Primero, con un pantalón estilo traje en un color camel combinado con una especie de corsé también brillante y plateado y una 'blazer' torera en crudo con las solapas en negro.

Así vestido protagonizó, junto a su ex, Taylor Swift, uno de los momentazos de la noche, pues los dos se saludaron la mar de amigos y la estrella del country hasta bailó viéndole actuar sobre el escenario. Parece que no quedan rencores entre ellos tras aquella escueta relación que mantuvieron durante tres meses, de octubre de 2012 a enero de 2013. Antes que Shakira y Miley Cyrus, ellos ya escribieron al desamor: él le dedicó 'Perfect' y ella, 'Out of the Woods' y 'Style'.

El tercer estilismo de la noche de Styles fue traje plateado de flecos en colores metalizados de Gucci que volvió a concentrar todas las miradas de la noche, y que nos recordó a aquel que lució Salomé en Eurovisión.