Después de cuatro ediciones en digital -por los dos años de la pandemia- los desfiles presenciales han vuelto a la pasarela de moda catalana 080 Barcelona Fashion en su 30ª edición. Había muchos nervios y más ganas aún, y más prensa acreditada que la última cita antes del covid. Y, por supuesto, muchos más 'infuencers' que nunca. Venidos de todo el planeta, por primera vez el gremio de influyentes superaba en número a los especialistas en medios tradicionales, dando mucho colorido al 'front row' y a los jardines del recinto modernista del Sant Pau, donde grababan sus historias. Algunos de ellos, 'tops' de la industria tan ilustres como Hanan Besovic, el comentarista de moda de origen croata y afincado en EEUU detrás de la famosa cuenta @ideservecouture, algo así como la Anna Wintour de Instagram.

Faltaba un poco de rodaje aún este martes, el primer día de los desfiles. Así que, aunque la inauguración de la instalación 'LR3 Experience' (el único reducto virtual de esta cita 'fashion', con el que Louis Rubi y Daniel Corrales presentan sus nuevos diseños y que quedará abierto todos los días) cumplió con el horario, para ver los nuevos diseños de Escorpion hubo que esperar media hora. Cosas del directo.

Escorpion

Valió la pena. Porque la casa fundada en 1929 y que capitanea Carles Gràcia presentó una colección realmente vibrante. 'Euphoria' dio el pistoletazo de salida a la diversión con una colorida propuesta perteneciente a la colección primavera-verano 2023, que casaba muy bien con las atípicas temperaturas de este final de octubre.

Un total de 25 'looks' en los que no podía faltar el punto, el ADN de la marca referente del sector del 'knitwear'. Sin embargo, esta vez su propuesta rompe con esquemas anteriores al usar lentejuelas (en pantalones y faldas), plumas y hasta lúrex, en tonos naranjas, fucsia y verde chillón. Gràcia, firme defensor del formato presencial, explicó que estaba encantado, además, con ser el primero en presentar.

La cantante Gisela, en primera fila, fue una de las fans que aplaudió a rabiar una colección "muy lúdica, optimista y toda una explosión de color", que mostraron modelos excesivamente delgadas aunque de todas las razas.

All That She Loves

Las calas de la Costa Brava, territorio bien conocido por Clara Esteve, la diseñadora de la marca especializada en 'swimwear' & 'intimates', All That She Loves, ha sido la inspiraciónde su colección SS23 La Maison. Vestidos camiseros, blusas, monos y kimonos también en fucsia, verdes, azules, blancos, ocres y plateados. Tinturas increíbles y suaves con texturas en clave 'effortless': siluetas fluidas, elegancia relajada y un estilo chic casual con reminiscencias de los 70. Las gafas de sol de concha y tamaño XL reforzaban la idea, con unas modelos de cuerpos 'más saludables', entre las cuales se encontraba Lorena Durán, la famosa 'top' curvy.

Tíscar espadas

La firma de la diseñadora y artista Tíscar Espadas se ha estrenado en la 080 presencial para presentar 'Capítulo 4, Act I', una colección atemporal que no está en ningún sitio 'alieno' del mercado, que no es ni de invierno ni de verano, ni femenina ni masculina, es una colección humana, con reminiscencias al pasado pero abriendo formas al futuro. Piezas artesanales, únicas y elaboradas por fabricantes locales que incorporan el detalle y la sutileza del mimo de la material.

Lola Casademunt by Maite

La veterana firma de ropa y accesorios, con más de 40 años de historia, ha presentado 'Dreaming Africa', una colección inspirada en un viaje por el continente africano. Estampados 'animal print', piezas fluidas y con volumen, y tonalidades enérgicas y de atardeceres terracotas y naranjas.

AMLUL

Para poner broche a los desfiles de la primera jornada, se ha elegido a Gala González, la diseñadora de la joven firma AMLUL. En su prueba de fuego presencial, pues la de Barcelona representa su primera pasarela, ha escogido una veintena de 'looks' que apuestan por la atemporalidad y los valores en el 'Made in Spain', donde abundan las siluetas de kimonos y los tops que triunfan por igual en hombres y mujeres, aunque su marca se dirija a ellas. Del blanco al plateado, pasando por todos los colores del arcoiris, 'Sunrise to sunset', es un homenaje a la morriña que se compone de sus piezas más icónicas. Sus nuevos best-sellers atemporales se adaptan desde el comienzo del día hasta que cae la noche, bajo una producción sostenible 100% hecha en España.