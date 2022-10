Beyoncé a Palomo Spain: "Has cambiado la percepción del ballet"

Alejandro Gómez, Palomo Spain, ha vuelto a brillar en Nueva York, no solo por el más de medio millón de cristales de Swarovski utilizados para el vestuario de los integrantes del ballet de la ciudad de los rascacielos, sino por la original y multicolor propuesta de sus creaciones. Hasta la familia propietaria de la firma de bolsos Fendi (cuyos precios no bajan de los 2.000 euros) se quedó boquiabierta al ver la propuesta del maleno. La mismísima Beyoncé, al ver el resultado del trabajo preparado por Gómez Palomo para el espectáculo creado por su hermana Solange Knowles, espetó al modisto: “Has cambiado la percepción del ballet”.

El creador de Posadas, ya en su taller de regreso de su nueva experiencia, se muestra más que satisfecho con la misma. En ella ha prestado su capacidad artística a una pieza de ballet que, con música de Solange y coreografía de Gianna Reisen, ha servido para dar contenido a la Gala de Moda de Otoño y que se mantendrá en cartel durante todo este mes y volverá a ponerse en escena en la temporada de primavera. Los diseños, apunta el creador, “dentro de que hemos jugado mucho con la silueta, muchas caderas y todas esas formas más rectangulares, que aportan el contraste con el ballet clásico, hemos trabajado con la idea de la creación, que llevaba por título 'Hora del juego', y a eso hemos intentado dar respuesta”.

Palomo ha explicado a este periódico que esta aportación ha merecido la pena porque se ha estrenado justo cuando se están desarrollando todas las Fashion Week más importantes del mundo, en las que su firma no ha presentado propuesta, pero que se ha compensado con creces. Así, explica: “no nos esperábamos la repercusión tan buena que ha tenido y, sobre todo, no esperábamos vivir la emoción que vivimos en el sitio. Porque fue claro que aquello emocionó a un público entero y antes de empezar. Es decir, se abrió el telón y se oyó a todo el mucho hacer ¡ohhhh!, quedarse sin respiración y empezar a aplaudir antes de que la música empezara a sonar”.

Añade Alejandro Gómez que cuando todo acabó, “todo fueron halagos y cosas preciosas. Me llegó a decir la familia Fendi, que llevaba yendo diez años, que era lo más bonito y lo más interesante que había visto hasta ahora”. Pero no se quedaron ahí las felicitaciones, puesto que el estreno sirvió para que Alejandro Gómez se encontrara con Beyoncé, la artista que hace unos años presentó a sus gemelos con ropa de Palomo, “por sorpresa llegó para ver la actuación. Su hermana tampoco lo sabía. Y justo antes de que se levantara el telón apareció Beyoncé y se sentó tres sillas más allá. Así que imagínate los nervios y la euforia que se vivió. Luego tuve la suerte de volvérmela a encontrar y oír: "You have changed the perception of ballet" (tú has cambiado la percepción del ballet). Esa es la frase con la que me quedo de todo esto”.