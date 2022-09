Si no has echado un vistazo a la nueva colección de otoño-invierno para la próxima temporada, te sugerimos hacer clic en la página web de Zara. Esta es una de las marcas preferidas por muchas mujeres por su relación calidad-precio. El vestido sigue siendo una de las grandes apuestas, por lo que si quieres ir más casual y olvidarte de los formalismos para la oficina, no dudes en buscar algún outfit que reúna las características adecuadas.

El look perfecto y versátil para ir a trabajar La firma Zara nos sorprende con un vestido midi camisero que es ideal para ir a trabajar. Hay diseños muy favorecedores en su próxima colección, sin embargo, tenemos que decir adiós a las vacaciones y conectar el piloto automático del trabajo. Esta temporada puedes vestir con mucho estilo y estar muy cómoda con este look. El estilo camisero es una idea que nunca falla y muy fácil de combinar. A esta prenda básica se le puede sacar mucho partido, porque si por algo caracteriza es por ser muy ponible. Esto se debe principalmente a su sencillez, tal como observamos, en su corte midi, cuello en solapa, manga larga con acabado en puño, cierre con botones y el bajo con aberturas laterales. Otro aspecto a destacar es su color verde, sin duda alguna, un tono favorecedor para esta temporada. Si bien es cierto, que en el 2020 y 2021, este color arrasó tanto en tonos oscuros como claros, este año sigue siendo tendencia. Por lo tanto, este outfit es una excelente apuesta para la ocasión. Además, este vestido de punto es muy fácil de conjuntar con botas altas, mules de tacón, botines casuales, incluso, para las más atrevidas con unas sneakers. Si a todo esto se añaden unos bonitos accesorios, seguramente, serás la estrella de la oficina. Para finalizar, hay que hablar de su precio, ya que es irresistible, por tan solo 39,95 euros se puede incluir esta prenda en nuestro closet.