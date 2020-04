Belleza: Resolvemos las dudas más frecuentes de las mujeres en el confinamiento

Existen multitud de enemigos invisibles que pueden dañar nuestra piel aunque estemos en casa y más cuando no podemos acudir a nuestro centro de estética habitual. Virtudes Ruíz, cirujana y médico estética, nos ayuda a resolver las dudas más frecuentes que nos acechan.

La prestigiosa cirujana y médico estética cuenta con una larga experiencia y ha demostrado como la Astaxantina es un potente antioxidante de origen natural que combate el estrés oxidativo y tiene grandes beneficios para nuestra piel, vista y sistema circulatorio. Esta sustancia natural actúa su eficacia "para ralentizar y mejorar las lesiones sobre la piel del fotoenvejecimiento", siempre y cuando se utilice diariamente en tu rutina beauty.

¿Qué puedo hacer durante esta época para mantener los efectos de los tratamientos y que el estrés no me produzca irritaciones y aumento de las dermatitis atópicas?

Seguir una rutina de limpieza y cuidados adecuada. ¿Cómo? Limpiando siempre la piel con agua y jabón específico según el tipo de piel, utilizando por el día un sérum con antioxidantes como la astaxantina y la vitamina C, y sustancias calmantes y emolientes como el ginkgo biloba, y a continuación un fotoprotector de acción global (aunque no nos dé el sol directamente), que nos proteja de la contaminación interna y la luz de las pantallas. Y por la noche, hay que aplicar una crema tensora con DMAE y vitamina E, y activos superhidratantes como el aloe vera y el glicerol, para contrarrestar los radicales libres que son los responsables de estas y otras alteraciones celulares internas.

¿Tengo que añadir o cambiar alguno de los antioxidantes orales que estoy tomando para que sean más efectivos durante esta época?

Sí. Esto hacemos de forma personalizada. Habría que tomar suplementos de astaxantina, precursores del colágeno, vitamina D, calcio, zinc y selenio por el día y por la noche, melatonina. Todos siempre en la dosis adecuada y de forma personalizada, por eso insisto mucho en que sea bajo control y supervisión médica. Tomarlos indiscriminadamente podría ser perjudicial en lugar de ayudarnos.

¿Qué puedo hacer para mantener mis huesos fuertes y no tener una recaída de la osteporosis, si no puedo tomar el sol adecuadamente y no puedo caminar una hora diaria como era mi costumbre?

No tomamos el sol, con lo que hay menos aporte de vitamina D imprescindible para la buena salud de los huesos. Nuestra recomendación es consumir alimentos ricos en vitamina D, como ácidos grasos Omega 3 que se obtienen del pescado azul (salmón, sardina, atún, arenque y caballa), crustáceos como las ostras, aceite de hígado de pescado, lácteos enteros o desnatados fortificados con vitamina D, huevos, hígado, frutos secos (almendras, nueces de Brasil y pipas de girasol particularmente), setas y champiñones, semillas, cereales integrales, legumbres y hortalizas. También prebióticos y probióticos, como el yogur, el kéfir, el ajo negro, el chucrut, los encurtidos, el mijo, el tempeh, el té kombucha o el vinagre de manzana. Y, si es necesario, hay que añadir un suplemento de vitamina D y calcio, siempre bajo supervisión médica.

¿Qué tipos de alimentos me recomienda para saciarme un poco y poder mantener mi peso?

Snack saludables entre comida (utilizamos los de Ysonut). La avena y las legumbres, por ejemplo, por su alto contenido en fibra son muy saciantes. También el aguacate, los frutos secos (un puñado) y el pescado azul, que además son fuente de ácidos grasos Omega 3 o grasas buenas. Los huevos que aportan proteína de buena calidad. Y las hortalizas crudas, como crudités (zanahoria, pimiento, apio). También uvas, manzanas y naranjas.

¿Podré ponerme de nuevo el botox en cuanto nos dejen salir y abran sus consultas?

Los efectos de la toxina botulínica duran entre tres y cuatro meses, como termino general. Hay a quien le dura algo más (al tratarse de un producto biológico, algunos organismos lo asimilan de forma distinta). En situaciones como la que estamos viviendo, tenemos la sensación de haber envejecido más de lo normal (es algo que todas mis pacientes me dicen). Por eso, a la vuelta es necesario repetir sesión de forma completa.

¿Me noto mucha más flacidez facial, qué puedo hacer al respecto, mientras no pueda hacerme tratamientos en consulta?

Se ha demostrado que la luz azul aumenta la flacidez porque afecta al colágeno y puede producir elastosis precoz. Y el estrés, la falta de sueño, y la ansiedad aumentan nuestra producción de radicales libres que promueven este proceso de flacidez por efecto de aceleración en el cronoenvejecimiento. Lo idóneo es utilizar cremas que contengan DMAE en alta proporción dos veces al día. La acción reafirmante del DMAE se debe a que puede mejorar la neurotransmisión y estimulación a nivel celular, aumentando así la síntesis de colágeno. Es decir, que favorece la memoria e inteligencia de las células de la piel para que trabajen a pleno rendimiento. Tiene un efecto lifting inmediato, ya que 'estira' y tensa la piel, suavizando las arrugas. Y a medio y largo plazo, tiene una acción reafirmante duradera, por su 'efecto memoria' y por estimular en el tiempo la contracción y tonificación muscular.

¿Qué me aconseja para evitar empeorar de mi celulitis ahora que no puedo seguir los tratamientos en consulta?

Utilizar una crema anticelulítica. El objetivo de un anticelulítico es el de reducir el aspecto de la piel de naranja, los hoyuelos y las depresiones que se forman. Los anticelulíticos contienen activos, como la cafeína, la L-Carnitina, el rusco, la escina, la centella asiática o la hiedra que ayudan a eliminar el exceso de agua (efecto antiedema), activan la circulación sanguínea y mejoran la circulación, con lo cual se reduce el aspecto de los hoyuelos o piel de naranja. Lo ideal es aplicarlo mañana y noche, en glúteos, caderas, muslos y rodillas y masajearlo fuertemente con una esponja durante la ducha.

¿He notado que tengo la piel más grasa y los poros dilatados, a que puede deberse? ¿Qué puedo hacer? Qué produce ese efecto de poro dilatado?

En primer lugar, el confinamiento nos produce estrés y ansiedad que se traduce en alteraciones de la piel, ya que es un órgano muy sensible y responde dando síntomas muy pronto, como irritaciones, dermatitis atópicas, acné, manchas, sequedad, arruguitas finas, descamación, etc. En segundo lugar, la primavera se está haciendo de rogar y no dejamos de poner la calefacción. Lo más normal es que el ambiente en tu casa sea seco y caluroso.

En tercer lugar, el sol es un gran agente antiinflamatorio y secante, y ahora no puedes permitírtelo. Y cuarto, existe un problema añadido, posiblemente estés pasando más tiempo en la cocina, expuesta al horno y los vapores de las ollas, además de que estarás consumiendo más grasas y dulces de la cuenta. Te va a hacer falta un buen sérum concentrado en activos antioxidantes, como la astaxantina, para luchar contra el estrés oxidativo y los radicales libres. Si lo empiezas a utilizar ya, cuando puedas salir a la calle, evitarás que te vuelvan a salir manchas (lentigos solares y quertosis) y lesiones vasculares (pequeñas venitas), y tendrás la piel más hidratada y elástica. La astaxantina es 10 veces más potente que la vitamina C, 14 veces más potente que la vitamina E y 54 veces más potente que cualquier otro betacaroteno.

¿Podría aconsejarme algo para dormir mejor, ya que noto que mi sueño es menos reparador y me cuesta dormirme por las noches?

La alteración en la calidad y cantidad del sueño se traduce en mal humor, sensación de cansancio y desgana. La melatonina es una hormona que crea nuestro cuerpo y es la inductora del sueño su consumo va a producir un sueño más reparador. Antes realizamos un pequeño test para ver si podemos dar melatonina en las dosis que creemos convenientes según edad, sexo, y características de cada paciente. En términos generales, la dosis recomendada es de entre 3 y 6 mg/día, según los estudios de los profesores Acuña y Steve.

Todos estos consejos (tomar antioxidantes, determinados alimentos, así como utilizar cosméticos adecuados) deben de ser controlados por un médico y no realizarlos a gusto del consumidor. Todos ellos, bien empleados y combinados adecuadamente, pueden resultar muy beneficiosos para nuestra salud, o pueden conseguir el efecto contrario.