Anne Wintour anuncia la suspensión de la gala MET

Malas noticias para los fanáticos de la moda. La editora jefe de la revista VOGUE, Anna Wintour, ha anunciado en un artículo de opinión publicado en su revista que se cancela la gala MET de este año.

Una decisión que ha tomado después de las medidas que ha adoptado el gobierno norteamericano y el mundo entero para tratar de frenar la expansión del coronavirus COVID-19.

En un mismo artículo donde defiende el voto para el demócrata Joe Biden, Wintour asegura que la gala de este 2020 no tendrá lugar el próximo 4 de mayo: "Dada la inevitable y responsable decisión del Museo Metropolitano de cerrar sus puertas, About Time, y la gala de inauguración, no se celebrarán en la fecha prevista".

Tendremos que esperar para ver la alfombra roja más importante del año sobre las escalinatas del Museo Metropolitano de Nueva York, el conocido como MET. Este 2020, la temática iba a ser sobre el tiempo y la moda, About Time: Fashion and Duration, un leitmotiv que iba a dar mucho juego a estrellas como Lady Gaga o Katy Perry, dos estrellas que siempre dan de qué hablar en esta ceremonia.