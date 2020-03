Un protector del sol para cada momento y cada tipo de piel

Sabemos que el sol es uno de los principales causantes del envejecimiento de la piel, así como de consecuencias más graves como el melanoma de la piel, sin embargo todavía solo asociamos el uso de protectores solares con el momento de ir a la playa o a la piscina, cuando realmente nuestra exposición a los rayos UVA y UVB va más allá y tiene lugar cada vez que salimos a la calle, incluido el invierno.

Un error muy común entre la mayoría de los consumidores, por eso mismo desde ISDIN, laboratorio internacional líder en fotoprotección y dermatología en España, ha mejorado tanto su imagen como sus fórmulas más emblemáticas con la incorporación de nuevos ingredientes de origen natural. Pero hay que tener en cuenta que "el hábito es tan importante como la eficacia" y por eso mismo desde la marca han querido sacar un producto para cada ocasión y problema.



Protege e hidrata

Fusion Water es el fotoprotector facial de fase acuosa que ofrece una revolucionaria protección UV invisible y fresca. Este año cuenta con una fórmula mejorada, ofreciendo además una hidratación intensa y absorción inmediata. Gracias a sus características únicas garantiza una alta protección frente a la radiación UV para disfrutar del sol durante las actividades al aire libre.

Incorpora además dos tecnologías: Safe-Eye Tech, que permite que el producto no pique en los ojos, ideal por ejemplo, en la práctica del deporte; y Wet Skin, que permite la aplicación incluso sobre la piel húmeda. Y sin renunciar a una alta protección solar, SPF 50 UVB y UVA. Además, Fusion Water es Oil-Free, un fotoprotector facial universal indicado para todo tipo de piel, incluso piel mixta o grasa.

Al igual que el resto de productos de la plataforma 5 star daily protection, Fusion Water es Sea Friendly ya que ha sido formulado con la mayoría de ingredientes biodegradables y/o inorgánicos.



Disfruta del sol desde la ciudad

Isdin Fusion Water Urban es el fotoprotector facial más vendido en España y también se ofrece en color, convirtiéndose así en el protector facial de fase acuosa con color que, gracias a su fórmula, proporciona un acabado natural que unifica el tono y disimula imperfecciones, actuando como una base de maquillaje. Contiene vitamina E, un antioxidante que ofrece a la piel un plus de protección frente a los radicales libres. También cuenta con ácido hialurónico que además de mejorar la elasticidad de la piel y reducir las arrugas, la hidrata dejando un tacto sedoso durante todo el día.

Incorpora, al igual que Fusion Water, la tecnología Safe-Eye Tech que no irrita los ojos. No contiene alcohol, es oil-free, no comedogénico e hipoalergénico, por lo que es apto para todo tipo de pieles, incluso para pieles atópicas y sensibles.



Protege y lucha contra el envejecimiento

El Isdin Fotoultra Age Repair ha mejorado su formula convirtiéndose en el fotoprotector facial más avanzado de la marca, de fase acuosa, textura ultraligera y con triple acción anti-fotoenvejecimiento para uso diario: Alta protección que ayuda a prevenir el daño solar. Su innovadora formulación filmforming protege la piel de la polución urbana y combate el daño oxidativo causado. Contribuye a la reparación del daño solar acumulado a nivel celular gracias a sus ADN Repairsomes. Favorece los signos visibles del fotoenvejecimiento gracias al Collagen Booster Peptide, Péptido Q10 y ácido hialurónico.

AGE REPAIR se presenta este año con una fórmula mejorada, ofreciendo ahora una hidratación intensa y absorción inmediata. Gracias a su textura ultraligera e inmediata absorción, se convierte en una excelente base ideal para aplicar antes del maquillaje y es para todo tipo de pieles, incluso para las pieles grasas y/o sensibles.



Protege con polvos para el día a día

UV Mineral Brush es una innovadora brocha fotoprotectora facial de uso diario que ofrece una protección de amplio espectro con filtros UVB (SPF50+) y UVA 100% minerales y protección frente a Luz Azul para llevar siempre contigo.

Este innovador fotoprotector cuenta con un diseño pequeño, portátil, ideal para llevar a cualquier sitio. Gracias a la suavidad de la brocha aporta una cómoda aplicación para facilitar la reaplicación necesaria todo el año y en cualquier situación.

Además, ofrece una textura ultraligera, invisible, que no aporta color y que matifica la piel disimulando brillos. Cuenta también con reflectores de luz que muestran la piel visualmente más lisa y sin arrugas y con activos anti polución que la protegen de los contaminantes ambientales. Es apto para todo tipo de piel, incluida la piel sensible y atópica.



Larga jornadas en el mar o deporte

Fotoprotector ISDIN Extrem90 Cream es el fotoprotector facial especialmente formulado para condiciones de radiación solar extrema. Ofrece una muy alta protección UVB/UVA con un SPF50+ y además gracias a su textura en crema proporciona una hidratación intensa e inmediata. Resistente al agua.

Por otra parte el Fusion Gel SPORT es el fotoprotector favorito de los deportistas. Es un fotoprotector corporal en gel que ofrece un efecto refrescante inmediato mientras protege la piel con una protección invisible de amplio espectro UVB/UVA sin dejar residuo en la piel. Se caracteriza principalmente por su fórmula ultraligera y transpirable como una segunda piel.

Además, cuenta con la tecnología WET SKIN, eficaz también cuando se aplica sobre piel mojada (baño y sudor). Es ideal para zonas pilosas, especialmente brazos, piernas y cuello cabelludo. También, es resistente al agua y al sudor.

El Fusion Gel SPORT es el patrocinador oficial de más de 100 eventos deportivos de alto nivel en España. Su fórmula es libre de aceites, oil-free y cuenta con una fórmula Sea Friendly, en la que la mayoría de sus ingredientes son biodegradables y/o inorgánicos.



Maquillaje con protección muy alta

El fotoprotector Compact SPF 50+ diario en maquillaje compacto aporta una protección de larga duración, matificando la piel en un único gesto. Proporciona una sensación de confort ideal para la piel mixta y grasa. Unifica el tono de piel aportando un tono natural que difumina las imperfecciones.

Es Oil free, no comedogénico y resistente al agua. Es apto para pieles atópicas y sensibles, incluye una esponja especial para su aplicación. Está disponible en dos tonos: arena y bronce.



Protección para pieles sensibles

Fusion Fluid Minera es el fotoprotector facial para las pieles más sensibles, que incluye protección de amplio espectro: UVB, UVA, HE VISIBLE & IRA SPF 50. Sin filtros químicos e indicado especialmente para pieles intolerantes, incluso para pieles sensible y atópica. Sin perfumes, es muy resistente al agua, hipoalergénico y Oil-free.



Novedades

Pero esto es solo una pequeña parte del catálogo de Isdin, que como novedad en protectores corporales ha incluido el Hydrolotio. Un fotoprotector bifásico de doble acción. Proporciona una alta protección UVB/UVA con un SPF 50 a la vez que detoxifica y revitaliza la piel expuesta al sol gracias a la acción antioxidante de Chlorella Maris.

Es una loción oleoacuosa, hidratante y de secado inmediato. Además, es apto para pieles atópicas y sensibles, y su fórmula es Sea Friendly, formulación donde la mayoría de sus ingredientes son biodegradables y/o inorgánicos.

Para su correcta aplicación, hay que agitar el producto 5 segundos y asegurar que el producto se ha mezclado correctamente antes de cualquier aplicación.