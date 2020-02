El abrigo de moda para esta primavera que puedes encontrar en el supermercado

A pesar de que el invierno este año no haya sido demasiado frío, son muchos los que ya tienen la mente puesta en la primavera. La estación en la que florecen las planta nos acerca esas temperaturas agradables para hacer planes con los amigos, practicar deporte y disfrutar de las terrazas de las cafeterías y bares de nuestra ciudad. Una época idónea para deleitarse con paseos por el monte o por la playa, que todavía no están tan masificadas como ocurre en los meses de verano.



Con la llegada de estas temperaturas es buen momento para rescatar la ropa que tenemos guardada y comenzar a enterrar en el fondo del armario las chaquetas más gordas. Pero, siempre viene bien darse un capricho y comprarse el atuendo de moda del momento. En esta primavera de 2020 el abrigo 'trench' será la prenda estrella entre las 'influencers' más reputadas.



Algunas estrellas de esta red social ya se han dejado ver luciendo esta chaqueta de guerra. Es el caso de Gala González, María Pombo, Paula Echevarría o Pernille Teisbaek, entre muchas otras. Pero, que las diferentes personalidades vistan esta prenda, no significa que sea inalcanzable.



De hecho, el abrigo 'trench' de moda ya se vende en supermercados como Hipercor por menos de 40 euros.





Pero, esta prenda tan popular tiene detrás una gran historia. Si nos remontamos a los años 80, encontramos que fue el británicoel inventor del tejido de gabardina. Fueron las tropas de Garibaldi en 1861 los que comenzaron a emplearlas y después, también las llevaron al campo de batalla los soldados ingleses durante laAl cabo de unos años, los actores de Hollywood las pusieron de moda durante las décadas 30 y 40 del siglo pasado en los conocidos papeles de gánsteres. Más adelante, se popularizó para el resto de la población acabando por ser utilizada tanto por hombres como por mujeres.A pesar de que estamos hablando de una prenda con un gran peso histórico, también es uno de losY es que, estos abrigos 'trench', los han vestido nuestros padres y abuelos. Pero, también multitud de iconos y celebrities que pusieron de moda estas gabardinas a lo largo de los años. Esta primavera volverá a ser el momento de estos abrigos.Los 'trench' son tan conocidos, que no es requiere que nos extendamos demasiado en sus bondades, pero sí vamos a destacar que es una prenda capaz de potenciar la elegancia del que lo porta.Las diversas variedades de este abrigo hacen de élque, aunque sean las mujeres las que más la utilicen, sirve tanto para hombres como para niños. Además, dependiendo del tipo de 'trench' y con qué lo conjuntemos puede ser una prenda digna de llevar en un evento formal o de una cena más informal con nuestros amigos.Otra de los aspectos positivos que tienen estas chaquetas de guerra es su. Además, a medida que se acerca la primavera las propuestas de las marcas se multiplican y las opciones para el consumidor son de lo más variadas., pero también triunfan los más oscuros, como los grises, azules marinos o negros.En la actualidad, la gabardina sigue siendo una prenda impermeable, pero ahora se ha convertido en una pieza sujeta a los designios de la moda incluyendo multitud de modelos y diseños. Así, junto a loshoy se pueden encontrar prendas cortas, largas, entalladas, con vuelo, que rompen con el diseño más tradicional.A pesar de que también se vean abrigos 'trench' por las calles de nuestro país en invierno, esta prenda parece concebida para estaciones de entretiempo. Así, en primavera y otoño, donde las temperaturas son más intermedias y las lluvias no son tan frecuentes, estas gabardinas son una opción idónea: sin ser demasiado gruesas, nos protegen del viento sin renunciar a un look glamouroso. Pero, a pesar de que tenga un espíritu tan tradicional, algunas personas se atreven a combinarla de manera más rompedora, con colores más chillones que le dan un toque especial. Por todo esto y más virtudes, esta primavera te animamos a rescatar del armario tu abrigo 'trench' o adquirir uno. Están en casi todas las tiendas, ¡incluso en el supermercado!.