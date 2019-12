Cenas de empresa y Navidad, ¿qué me pongo?

Este último mes del año se presenta con más agenda de la que has reunido en el resto de los once meses. Cenas de empresa, comidas y noches con amigos y familia... que más vale tirar agenda y boli o si eres más tecnológica del google calendar...

Pero, ¿qué ponernos? Bien es cierto que uno de los momentos más críticos es la famosa cena de empresa, porque si bien tienes buen rollito y espíritu de equipo con tus compañeros todo va bien y puedes ponerte lo que más te apetezca y darle a la imaginación, pero otras son más formales y el trato más distante... Eso sin olvidar que muchas veces tienes que salir del trabajo e irte de cena y que sales desde por la mañana con una bolsa cargada o tiras de un look que te sirva para el día a día y luego brillar por la noche.

¡Ay madre! qué ponerse... Todavía recuerdo el look que llevó fulanita que siempre va ideal pero que, a veces se pasa, ¡claro como se cree una influencer! ¡Y que llevé el año pasado..., ya ni me acuerdo! ¡O qué dirán mis jefes si voy con una minifalda o algo más ceñida! Y si soy jefa, ¿qué me pongo? ¿Traje formal poco vistoso negro? ¿O un jersey de cuello vuelto? ¿Dirán algo porque me ponga algo más mona? ¡Ay vamos a ver si Pau Eche sube ya algún modelito y cojo ideas!

Estas son algunas de las dudas que a muchas féminas acechan en nuestro día a día. Hoy te queremos dar una pinceladas de lo que se lleva este año o de cómo puedes sacarle el mayor rendimiento a tu armario si no te quieres comprar nada... ¡Que hay que ayudar a contrarrestar el cambio climático! Ante todo ser tú, no hace falta salir como un árbol de Navidad y que parezca que no te falta ni un perejil.

Estas navidades los imprescindibles con los que puedes ir ideal para tu comida o cena de empresa son los top asimétricos, ya sean con manga o no... Visten mucho y además les podrás sacar el máximo rendimientos otros días, nada dejarlos guardados hasta el año que viene... Si eres de las más atrevidas los hay de lentejuelas y de colores, o de lamé en plateados con un gran lazo y de tirantes como en El Corte Inglés, de la firma Veneno en la piel. Si quieres darle un toque más sofisticados los puedes encontrar de terciopelo con detalle de broche y manga abullonada en el H&M, pero todas las firmas tienen uno según lo que te quieras gastar...

Estos tops van ideal con pantalón o con falda. Es muy versatil y los hay que son body para no tener que estar pensando todo el tiempo que se te salen.



¿Qué tipo de pantalón?

Aunque viene mucho la minifalda o los vestidos cortitos, si vas más cómoda en pantalón los tuyos son los tipo cuero, pitillos o anchos, tipo boyfriend, o los flare elásticos que son de lo más cómodos y puedes lucir con bota, botín, sandalia o stilettos, ¡tú decides!. Este año no te pueden faltar unos de lentejuelas o lamé, o más básicos que puedes combinar con cualquier cosa de tu armario, ¡pero no te pases, no todo vale!

Mangas abullonadas, y jerseys sofisticados con pedrería y grandes lazadas pueden ser otro tipo de look con el que deslumbrar. Los hay de colores claros o básicos como el negro. El tul, la gasa y el plumeti, son otro must have como el de la foto de Uterqüe, sencilla pero ideal.

Los vestidos y los monos son los aliados perfectos pero si no lo tienes claro, un traje de chaqueta puede ser la solución o con un escotazo o sin nada debajo para lucir un escote prodigioso. Elegante y sofisticada

En cuanto a colores, el verde, el azul noche en distintas tonalidades y el morado, son los nuevos negros con los que estarás dando un toque de luz. Eso sin olvidar el rojo, que este año viene más fuerte que nunca... Nada de timidez, el rojo es un básico que alegra tanto a rubias como a morenas.Y maquillaje natural, sofisticado pero sin excesos.