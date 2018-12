Diez vestidos de fiesta 'low cost' con los que triunfar en Navidad

Con la llegada de la Navidad todo es despilfarro, gastos y celebraciones. La compra de los regalos, las cenas de Navidad de empresa y amigos, la preparación de los menús navideños o los elementos de decoración para estos días se llevan gran parte del presupuesto de muchas familias. A estos gastos hay que sumarles los destinados a lucir espectaculares en estas fechas tan señaladas. Son muchas las personas que se someten a tratamientos estéticos, acuden a la peluquería y se gastan un dineral en estilismos espectaculares para brillar en Navidad.

Estos días todas las miradas están puestas ya en los peinados para Nochebuena y en los vestidos para triunfar en esa cita tan especial. Si ya has agotado tu presupuesto y no estás dispuesta a seguir tirando la casa por la ventana, hemos seleccionado los mejores vestidos de fiesta 'low cost' para esta Navidad. De hecho, no tendrás que gastarte más de 30 euros si te animas a hacerte con alguna de las siguientes apuestas de cadenas de moda como Zara, Mango, Stradivarius o Bershka.

Vestidos de Zara - Precios: 29,95 euros / 25,95 euros / 29,95 euros

La nota predominante en las apuestas para los vestidos de fiesta para Navidad se centra en colores como el negro. Un año más el negro es el principal protagonista en los colores para los estilismos navideños.

Vestidos de Mango - Precios: 29,99 euros / 22,99 euros

Además, tal y como vemos en las principales propuestas de moda, los brillos y las lentejuelas siguen pisando fuerte para la moda navideña.

Vestidos de Stradivarius: 19,99 euros / 22,99 euros

Lo mismo ocurre con el terciopelo o los estampados basados en animal print.

Este año también se cuelan vestidos vaporosos y lenceros, con los que irás la mar de cómoda para afrontar las comidas navideñas y las posteriores noches de fiesta entre familiares y amigos.

Vestidos de Bershka: 19,99 euros / 15,99 euros y 29,99 euros

En cuanto al largo de los vestidos de fiesta para Navidad, el corto gana por goleada a los largos. La comodidad que ofrece este tipo de prendas hace que sean de las más solicitadas para estas fiestas.