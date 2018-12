Cristina Pedroche revoluciona las redes con sus nuevas sandalias

Cristina Pedroche y todo lo que toca, todo lo que dice, todo lo que se pone y no se pone... y ya nos entendéis es susceptible de crítica, y de dividir a la opinión pública a partes iguales. Y queda nada para saber si dará las campanadas este año nuevamente y ver que se pone o que le falta por ponerse.



Pero hasta el famoso 31 de diciembre y hasta que lo confirme la cadena, nos quedamos con lo último que se ha puesto la famosa mujer de Dabiz Muñoz.



En esta ocasión, Pedroche nos ha sorprendido no por un ajustadísimo vestido con transparencias o una foto que insinúe su cuerpo si no por su calzado.



Las nuevas sandalias Cristina Pedroche han causado sensación porque ya no se sabe si son las sandalias más excéntricas o las zapatillas de estar por casa.



El caso es que este calzado suena a cómodo y viene a ser una versión de las sandalias que ya impuso Rihanna de pelo de Puma. Firmas como Mou, Target, Dolce & Gabbana, Bershka, Vince y muchas tuvieron unas... Ahora la firma australiana a la que conocimos todos por sus botas de ante, forradas de pelo tan calentitas, ahora nos sorprende con unas sandalias de tiras de pelo en colores delicados como los tonos rosas y 'nudes' y negras.





Son muchas 'celebs' e 'influencers' que ya se han puesto el modelo Fluff Yeah (120 €) que te valen tanto para ir por la calle como para estar por casa... Estas sandaliasformando una banda de peluche con goma por detrás.Por si acaso no sabes como combinarlas, te damos un truco desde aquí, lo más fácil con jeans y si eres más atrevida con vestidos midi o incluso las minifaldas que se van a llevar tanto este otoño invierno.