El otoño es una de las épocas favoritas para la celebración de bodas. Los días no son tan largos ni calurosos como en verano, pero laaniman a muchas parejas a celebrar su gran día en esta estación.

Si te han invitado a un enlace en los meses que vienen y no tienes el bolsillo como para gastarte mucho dinero, aquí te proponemos una serie de vestidos de invitada 'low cost' para triunfar en las bodas de este otoño 2018.

Gracias a la amplia oferta que ofrecen las principales firmas de moda, ya no es necesario gastarse mucho dinero en los vestidos de boda. Al reducir tu presupuesto en tu estilismo, no tienes porqué renunciar al glamour. Es decir, a pesar de no gastarte mucho dinero en tu vestido lucirás ideal y a la última moda. La gama de colores, texturas y formatos es inmensa y no está reñida al precio.

¿Quién dijo que el negro era sólo para funerales? Hoy en día los vestidos en este color se han convertido en una de las opciones más elegantes para las bodas. Vestidos cortos, largos, de terciopelo, con encaje, volantes? con cualquier opción en este color acertarás.

Zara: 39, 95€ | H&M: 49,99€ | H&M: 39,99€

Si el evento es a principios de otoño es probable que el tiempo acompañe y que puedas ir con un vestido de gasa. Con estos tejidos vaporosos te sentirás cómoda durante todo el evento, ya que la gasa ni pesa ni se arruga.



H&M: 59,99€ |

El rosa será sin duda uno de los colores tendencia de este otoño. Lo encontraremos en todas sus tonalidades, desde el fucsia hasta el rosa palo, pero será sobre todo éste último el que triunfe entre las invitadas 'low cost' de esta temporada.

Asos: 57,99€ | Zara: 29,95€ | H&M: 59,99€

Pero otro de los colores que pegarán fuerte este año será el amarillo, especialmente en sus tonos más mostaza.

Asos: 69,99€ | Asos: 44,99€ | H&M: 59,99€

Si a boda es de noche o si eres alta y quieres lucirte, puedes decantarte por un vestido 'low cost' largo. Aquí te proponemos uno en verde, otro de los colores tendencia de esta temporada.



H&M: 59,99 € | Zara: 39,95€

¿Quieres dejar a todos con la boca atrevida? Desde que la actriz Miriam Giovanelli lo luciera en la alfombra roja del festival Starlite, este vestido de Zara de sólo 49,95 euros se ha convertido en uno de los más buscados en Internet. Sólo para las más atrevidas.



Zara: 49,95€

Si quieres ver éstos y otros vestidos 'low cost' para las bodas de otoño 2018 ¡No te pierdas nuestra galería!