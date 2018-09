Los 5 mejores 'looks' de la semana en Instagram

Quedan pocos días para despedirnos definitivamente del verano y dar la bienvenida al otoño 2018. Con su llegada, tocará hacer ely fichar cuáles son las prendas de moda para los próximos meses.Las blogueras ya han empezado a lucirnos sirven como fuente de inspiración. Repasamos algunos de los que más nos han gustado esta semana:Mireia de 'My Daily Style' ya se ha rendido al estampado de moda y se ha animado con unosLos combina a la perfección con una camisa de inspiración sesentera en tono caldera y un bolso de paja. ¡Puro estilo!La gallega Alexandra Pereira de 'Lovelypepa' ha conseguidocon uno de los básicos que no puede faltar en ningún armario, la camisa blanca, a la que ha añadido unos pantalones chandaleros y unas zapatillas.Paula Ordovás de 'Mypeeptoes' nos da una clase magistral de cómo lucir los vestidos deque protagonizan la nueva campaña en varias formas de moda 'low cost'.Sara Carbonero es una gran seguidora de las tendencias, esas que a veces ella misma cry le ha puesto el toque 'navy' al 'look' con un jersey de rayas marineras. ¡Apto solo para atrevidas!Silvia de 'Ladyaddict' ha sumado a su vestidor ya unaUno de los 'must-have' de la temporada.