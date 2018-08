Cinco looks que te ayudarán a estilizar tu figura

Evitar volúmenes

Cintura entallada

Cuello en V

Pantalón de pernera ancha

Falda o vestido pareo

La elección de las prendas, más allá de reflejar tu gusto en moda , pueden servir para dar forma a tu cuerpo. Se trata de increíbles efectos visuales que se pueden lograr utilizando diferentes texturas, colores y siluetas en nuestras prendas.Si quieres verte más delgado, o con más curvas, sólo debes tener la ropa correcta.¡Pues no te muevas de aquí!Se trata de un error de estilo muy básico. En ocasiones, las personas con sobrepeso deciden vestir prendas holgadas con la intención de disimular lo que sobra. Sin embargo, el efecto logrado es el contrario.pueden resultar una buena alternativa. Estas cómodas prendas, normalmente monocromáticas, ayudan a estilizar tu figura y disimular tus curvas si esa es tu intención.Mediantepodemos lograr estilizar nuestra figura de forma fácil. De esta manera, nuestro cuerpo será moldeado al marcar la cintura, logrando disimular la tipa y sirviendo de ayuda para aquellas personas que tengan la parte superior ancha., para alargar la pierna y además disimular su ancho real, pueden convertirse en un gran aliado.Independientemente de si tienes mucho busto o no,. Si quieres que tu cuello, tu cara y tu pecho se vean más estilizados opta por este tipo de escote. Inmediatamente reducirá el tamaño de tu busto y alargará tu figura, creando un balance en tu rostro. También es ideal para las mujeres de busto pequeño, ya que le dan más volumen en esta área.Losestán triunfando este verano. Y es que se trata de una prenda muy elegante que además sienta muy bien a todo tipo de figuras. Los pantalones, al ser tan anchos, quedan mejor con una parte de arriba más ajustada. De esta forma marcarás más la cintura y no tendrás esa sensación de que hacen que aumente tu volumen.La falda pareo es otra prenda infalible para camuflar barriguita gracias al fruncido de la parte delantera. Es súper tendencia, con cintura ajustada,de forma muy sutil.