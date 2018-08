Los 5 looks de la semana en Instagram

Lady in red || @vergegirl dress Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 16 Ago, 2018 a las 7:35 PDT

Las blogueras más conocidas de nuestro país no nos han decepcionado esta semana, regalándonos algunos de. Lleno de prendas que se han convertido en tendencia este verano, no te pierdas los posts de nuestras influencer favoritas.comparte en Instagram uno de los looks más de moda este verano. Los lunares regresan y acaparan los escaparates de cualquier tienda o boutique. La influencer luce este vestido rojo con lunares blancos de la marca. Cabe destacar que marcas internacionales comotienen su propia versión del vestido más popular del verano.La bloguera, más conocida como, nos regala un ´outfit´ sencillo a la vez que infalible. Luciendo una camisa a rayas, de color mostaza y blanco, y combinándolo con unos pitillos blancos consigue un perfecto ´look´ veraniego. Esta camisa es además parte de su nueva colección.es fiel defensora del estampado de leopardo. Solo hace falta echar un vistazo a su perfil para darnos cuenta de ello. En esta ocasión, la joven ha compartido una imagen en la que luce un bikini de otra de nuestras influencer favoritas:. La modelo incluye esta prenda en su nueva colecciónYa la veíamos hace unas semanas lucir este traje de baño del mismo estampado pero de diferente marca. Una prueba más de que a una de nuestras blogueras favoritas le encanta este estampado.nos regala una de las prendas más bonitas de la semana. Este clásico conjunto rosa dedefinitivamente ha captado nuestra atención.se las arregla para mezclar dos productos tendencia del verano en una sola imagen. En Primer lugar, este precioso vestido blanco dees perfecto para lucir de forma espectacular cualquier día de verano. Además, lo acompaña con un bolso de mimbre, otro de los éxitos de esta temporada.