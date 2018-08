Los mejores 'looks' de los MTV Video Music Awards

Kylie Jenner, talismán de Travis Scott

Uno de los eventos musicales más esperados cada año son los premios MTV Video Music Awards, que tuvieron lugar anoche en el icónico Radio City Music Hall de Nueva York. Pero, dejando a un lado la música, si hay algo que destaca en esta ceremonia es la alfombra roja previa a los galardones, donde siempre desfilan celebrities y posan con sus mejores galas: desde los 'looks' más discretos, como el de la actriz, hasta los más extravagantes como el de la rapera



Está claro que las Kardashian-Jenner acaparan los focos allá donde vayan y anoche no iba a ser menos. La más pequeña de todas, Kylie, ha revolucionado a la ciudad de las luces con un 'outfit' muy sencillo a la vez que elegante. La joven ha optado por lucir un mini vestido blanco blazer de Tom Ford, un cinturón que le enmarcaba la cintura y unos zapatos plateados que sentaban de perla al traje.



Shay Mitchell y su espectacular escote



Shay Mitchell, más conocida por su papel de Emily Fields en la serie 'Pretty Little Liars', ha llevado un minivestido de la marca Nicolas Jebran con tonos blancos y naranjas y escote muy pronunciado en forma de V que ha sabido combinar a la perfección con una melena efecto mojado.



Millie Bobby Brown, uno de los estilismos más aclamados



Millie Bobby Brown ha apostado por un look total black de Rossie Assoulin. Un diseño de terciopelo negro que crea un efecto de dos piezas pero que se juntaban en el lateral, con un crop top de tirantes con volantes de tul y unos pantalones de pata de elefante.



Nicki Minaj, transparencias que dejan ver su enorme trasero



Está claro que la cantante Nicki Minaj siempre nos sorprende con sus looks más extravagantes y esta vez no iba a ser menos, pues ha llamado la atención con un body de Off White con una falda larga de tul transparente.

Jennifer López, espectacular a sus 49 años



Jennifer López ha lucido un asombroso vestido asimétrico plateado de la marca Versace, una de las favoritas de la cantante latina. La prenda le sentaba como paño en oro, pues potenciaba su figura de una manera espectacular.



Blake Lively, a lo Mary Poppins



La actriz Blake Lively nos ha asombrado con un look total white de Ralph & Russo Couture, pues lejos de acaparar todos los focos como en la red carpet de pasados eventos, ha optado por un estilo muy sobrio. Blake se ha decantado por un estilo muy sobrio de camisa abotonada hasta el cuello, combinado con una chaqueta rematada con solapas de purpurina y unos pantalones de pata de elefante.



Rita Ora, de Jean Paul Gauthier



La cantante británica Rita Ora se decantó por un estilismo muy atrevido al portar un vestido de Paul Gauthier muy transparente, todo ello con detalles negros.



Camila Cabello, una princesa bicolor



Camila Cabello fue una de las protagonistas de la noche al recibir dos galardones en los MTV Music Adwards. Pese a ser la ganadora en el mundo de la música no lo fue en el de la moda, pues la cantante eligió un vestido bicolor de azul marino y blanco, con escote palabra de honor y falda asimétrica de Óscar de la Renta que no le favorecía para nada.



Cardi B reaparece después de su embarazo



La cantante Cardi B reapareció después de dar a luz a su primera hija y ha sorprendido a Nueva York al lucir una melena dixie y un vestido de terciopelo rosa fucsia de corte asimétrico y drapeado en la cintura de la firma Nicolas Jebran.



Karlie Kloss apuesta por el metálico



La modelo Karlie Kloss ha brillado con luz propia al elegir un vestido metalizado de Elie Saab con escote en V y una falda con grandes cortes.