Cuando adoptamos un gato tenemos que cubrir todas sus necesidades de la mejor manera posible: cambiarle el agua a diario para que esté siempre fresca, ponerle comida tantas veces como sea necesario, darle comida húmeda cada día, cepillarle correctamente y a menudo para que no genere bolas de pelo, tener un rascador en casa para que afile sus uñas, etc. [Te compartimos cuál es el gato que no da alergia.]