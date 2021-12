Cuando adoptamos un gato tenemos que cubrir todas sus necesidades de la mejor manera posible: cambiarle el agua a diario para que esté siempre fresca, ponerle comida tantas veces como sea necesario, darle comida húmeda cada día, cepillarle correctamente y a menudo para que no genere bolas de pelo, tener un rascador en casa para que afile sus uñas, etc.

Es importante que sepamos, también, qué cosas le gustan y cuáles no, para mantenerlo en las mejores condiciones posible. Además, hay muchos errores, que podemos cometer a diario, que es imprescindible conocer, por eso, te dejamos una lista con 10 cosas que no debes hacerle a tu gato bajo ninguna circunstancia y, para que seas el mejor cuidador posible, te dejamos también las 10 cosas que más gustan a los gatos.

¿Cuánto tiempo pude estar mi gato solo en casa?

Para dejar a tu gatito solo en casa, debes tener en cuenta varios factores:

Primero de todo, es mejor tener un bebedero muy grande que pueda durar varios días. Puedes encontrar unas fuentes adaptadas a él, en las que el agua fluye (se le hará más apetecible) y además pueden guardar varios litros.

También existen dispensadores automáticos tanto de agua como de comida que pueden aportarle la bebida y pienso necesario en el día. Es muy importante que lo pruebes antes de dejarle solo, ya que podría no gustarle y no reaccionar bien a estos. Piensa también en si puede quedarse encerrado en algún armario, cajón o habitación y que no pueda salir.

Por estos motivos, es importante no dejarle más de un día solo y consultar con un amigo o familiar que pueda quedarse con tu felino para que lo cuide lo mejor posible.

Sin embargo, si tienes que dejarle varios días solo sí o sí, reflexiona sobre si está acostumbrado a estarlo. Si le habitúas desde pequeño a la ausencia de humanos, es mucho más fácil que esté unos días sin compañía y de lo más tranquilo. Si es algo más anciano, tendrás que pedirle a alguien que le vigile.