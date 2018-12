La Navidad nos pone tristes a mi perro y a mí

La pregunta de los lectores

Cuando llegan estas fiestas siempre me pongo muy triste y lo curioso es que mi perro me imita. Si estoy alegre se pone a ladrar pero, si me ve apenada, se tumba a mi lado, cierra los ojos y ni rechistar ¿Es posible que sienta lo mismo que yo?

Debes saber que existen cinco estados mentales que compartimos humanos y perros. El primero es la cordura o pérdida de la razón, con todo lo que ello conlleva. El segundo serían las fobias a ciertos objetos o estímulos. El tercero lo forman los trastornos obsesivos compulsivos que hacen que repitamos comportamientos sin sentido. El cuarto es el estrés post traumático. Y, finalmente, el quinto sería la tristeza. Todos sabemos que un animal que, por ejemplo, pierde a alguien de su familia, ya sea humano o perro, puede sufrir una depresión severa. Normalmente lo notamos porque se esconde bajo las mantas o pasa el día acostado sin ganas de nada. Si ves que eso es lo que le pasa, intenta estar más tiempo con él. Que juegue o interactúe contigo le ayudará mucho. Si lo haces, verás como a él le viene bien y, a ti, quizás, también.