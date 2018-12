Los canarios nos hablan

La pregunta de los lectores

Hace unos meses me regalaron una pareja de canarios. Al principio se adaptaron bien y, aunque me tenían preocupada porque se pasaban el día apoyados sólo sobre una pata, no hacían cosas raras pero, últimamente, se pasan el día extendiendo las alas

¿Qué les puede pasar?



Los canarios, aunque no hablan con su voz, sí se comunican con su canto y, sobre todo, con su cuerpo. Por ejemplo, cuando se mantienen sólo sobre una pata, como te ocurría cuando llegaron, significa que se encuentran relajados y tranquilos. Es una buena señal. Sin embargo, cuando extienden el ala, como te pasa ahora, es todo lo contrario. Seguramente estarán estresados e, incluso, puede que agresivos. Ten cuidado y obsérvalos. Es cierto que este tipo de comportamientos aparecen también cuando sube la temperatura corporal en los animales e intentan bajar la misma refrigerándola así pero, por los cambios que han sufrido y lo que nos comentas, la explicación más probable es que sea por ansiedad. Lo mejor es que intentes que se encuentren en un ambiente lo más calmado posible. Evitar gritos y ruidos a su alrededor, siempre ayuda. No obstante, si ves que no hay mejoría, te recomendamos que acudas a tu veterinario para descartar males mayores