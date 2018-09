¿Cómo conseguir que dos gatos sean amigos?

La pregunta de los lectores

Tengo un gato en casa y desde hace tiempo le estoy dando vueltas a la idea de adoptar otro. Creo que sería bueno para él porque estaría más acompañado pero, sin embargo, me da pánico que lo rechace o se lleve mal ¿Cómo debería hacerlo?

Un aspecto a tener en cuenta es el sanitario. El nuevo gato tiene que estar en buen estado de salud. Su veterinario debe comprobarlo previamente. La otra parte es la convivencia. Nuestro nuevo huésped deberá permanecer al principio aislado en alguna habitación para que, ambos se oigan y huelan, pero no se vean. Durante el día dejaremos que el nuevo gato recorra el territorio del nuestro y que nuestro gato entre en su habitación. Eso les permitirá reconocerse poco a poco. Premiar a nuestro gato durante este proceso siempre ayuda mucho. De todas formas, el gran día será cuando se vean directamente. Eso no debe ocurrir hasta que ambos estén tranquilos. Para dicho encuentro sería bueno meter al nuevo gato en un transportín por seguridad. Si no hay rechazo, ya podemos dejarles juntos y que comiencen su nueva vida. Respecto al tiempo que puede durar todo este proceso no hay nada escrito, al fin y al cabo, ya se sabe, cada gato es un mundo.