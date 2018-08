Las diez causas principales de muerte en perros

La pregunta de los lectores

Mi primer perro se murió con moquillo y, al siguiente que tuve, le picó el mosquito. Ahora acabo de adoptar uno pero, me da miedo que se me pueda morir tan fácilmente como lo hicieron los dos anteriores. De hecho, he llegado a plantearme si hago algo mal. ¿Podrían ayudarme?

Desgraciadamente, hay una serie de enfermedades o problemas que afectan a los perros y que son las que más muertes causan. Las principales son el moquillo, la parvovirosis, la leishmania –conocida popularmente por la enfermedad del mosquito por ser esta la principal vía de transmisión- las torsiones de estómago, los golpes de calor, los tumores cancerígenos, la anemia hemolítica, las enfermedades cardiacas y, en general, los accidentes –principalmente los atropellos-. Evidentemente, dentro de todas estas causas, unas son más evitables que otras. En cualquier caso, la precaución y la responsabilidad siempre resultan buenas compañeras de viaje que nos ayudaran, por un lado, a evitar accidentes pero, por otro, también, a llevar al día las vacunaciones y desparasitaciones. Pídele a tu veterinario que confeccione un plan de salud y prevención para tu animal y síguelo al pie de la letra. Que te marque las visitas y tratamientos principales. Eso te ayudará. Y, por supuesto, no olvides nunca que, prevenir, es curar.