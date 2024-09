La expareja de Risto Mejide desvela los motivos de su ruptura y se acerca a Laura Escanes: 'El problema no radica en que todas tus ex son malas'

Natalia Almarcha ha dado la bienvenida a septiembre por todo lo alto. La farmacéutica terminaba su relación con Risto Mejide a principios de verano unos días después de publicar su experiencia juntos en el Starlite. A pesar de que nunca hubieran terminado de confirmar si ya no estaban juntos, Almarcha ha ido dejando una serie de pistas que, efectivamente, al final ha resultado ser cierto.

Tanto es así que hace unas horas la también modelo podría haber cargado duramente con un último mensaje en redes que ha llegado hasta Laura Escanes. Y es que una de las mejores amigas de la influencer, Sindy, ha resubido a sus historias este texto que a muchos les ha recordado a Risto Mejide. "Quiero compartir el consejo que le daba hoy a un amigo. Ya sabéis que me encanta escuchar y ayudar, pero si hay algo que haces mal, te lo tengo que decir. El problema no radica en victimizarse con que todas tus ex son malas (y más aún cuando todos vemos lo contrario). El problema no está en ellas. Sino en ti. Seguirás teniendo relaciones nocivas mientras continúes tratando a tus próximas relaciones con esa superioridad y desprecio. Y por supuesto, la duración de cada una de ellas dependerá de la capacidad de aguante y el amor propio que se tengan estas chicas".

La cosa no ha quedado aquí. Natalia Almarcha sentenciaba la publicación con otro mensaje más: !Aquel que habla mal de todas sus ex dice más de él que de ellas. Nadie, absolutamente nadie, es más que nadie. Tenéis que estar con personas que os hagan sentiros bontos, increíbles y suficientes".

La storie que ha subido Natalia Almarcha en su Instagram. / @natalia_almarcha

Es bien sabido que la relación entre Risto Mejide y Natalia Almarcha siempre estuvo sujeta a idas y venidas que ellos mismos hicieron públicas con varios mensajes en redes sociales. Sin embargo, parece que esta vez ha sido la definitiva, según lo que ha dejado ver ella hablando de su estado sentimental:

"No contesto a ningún chico porque no quiero dar pie a nada.El nivel económico me da bastante igual, me gano bien la vida con la farmacia para que no le falte de nada a mi pareja. Lo mismo pienso del físico. Pero es que ahora estoy muy bien", comenzó a escribir la influencer.