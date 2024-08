El último dardo de Álvaro Muñoz Escassi a María José Suárez tras su sonada ruptura: 'En las parejas no hay ni buenos ni malos'

El lunes, María José Suárez hizo su debut como nueva colaboradora de moda y estilo de vida en el programa "Y ahora Sonsoles", donde reveló algunos detalles sobre su ruptura sentimental. En respuesta, Escassi ha contraatacado en el programa "TardeAR" de Ana Rosa Quintana, en el que también participará como colaborador.

Uno de los protagonistas del verano, Escassi, dejó claro que se siente bien a pesar de la ruptura mediática que ha atravesado. Además, aseguró que no se arrepiente de la entrevista que dio en "De Viernes", donde habló abiertamente sobre sus preferencias en las relaciones. "Nunca me arrepiento de lo que hago. Estoy convencido de que, mientras hable de mí mismo y de mis asuntos, no estoy perjudicando a nadie.

Su nueva relación con Hiba Abouk

"Sorprendentemente ahora estoy muy bien. Ha sido una situación extraña y difícil de vivir. Llevo mucho tiempo en este mundo y lo he vivido muy bien. He sentido mucho cariño y los que han sido mis amigos siguen siéndolo. La gente que me quiere, me quiere más. No he borrado contactos. No he dejado de seguir a nadie. Soy muy práctico y cada uno tiene sus motivos y sus razones si lo hacen", empezaba el exjinete

"Entiendo lo que pueda sentir cada uno y lo respeto. He salido muy reforzado de mis amigos y la gente que me quiere. No me he arrepentido de '¡De Viernes!', nunca lo hago. Mientras hable de mí, de mis sentimientos y de lo que yo siento y de la forma de ver la vida… Si hago daño, lo siento mucho porque no es con mala intención", comenzó diciendo a la presentadora.

El dardo del exjinete tras su ruptura con María José Suárez

Escassi es consciente de su fama de mujeriego y conquistador: "Yo no soy un santo, ni la mejor persona del mundo. Soy el más imperfecto del mundo, pero yo no me veo hablando mal de una persona con la que he compartido días, meses o años de mi vida (...) Más del 50% de la culpa la tengo yo, pero en las parejas no hay ni buenos ni malos'', ha señalado.