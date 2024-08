Belén Esteban regresa a lo grande para denunciar una estafa en la que ha estado implicada: 'Bloquead sinvergüenzas'

Belén Esteban ha sido la última persona de la televisión en denunciar un intento de estafa con el que buscaban sustraerle datos importantes con los que robarle. La colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh' se encuentra de vacaciones ultimando de cara a la nueva temporada del programa de TEN que arrancará en septiembre. No obstante, parece que las vacaciones de la madrileña se han interrumpido de golpe.

Con una foto en sus redes sociales y un mensaje rotundo, Esteban ha querido denunciar el engaño en el que casi se convierte en víctima. "Este número de teléfono que lo bloqueen o que no lo cojan. Son estafadores y quieren engañar a la gente. Yo no he caído, por eso estoy avisando. Bloquead este número. Sinvergüenzas", se quejaba la colaboradora mientras publicaba una foto con el número al que le habían llamado.

Con esto Esteban se une a la lista de colaboradoras televisivas que han intentado estafar o, directamente, han caido en el engaño. Recientemente una colaboradora de TardeAR señalaba que le habían sustraido una gran cantidad de dinero haciendose pasar por su banco.

El último aviso de la Policía Nacional antes de coger el teléfono: la estafa que hay detrás de la llamada / Prensa Ibérica

La estafa a Nuria Grau

Las nuevas formas de estafa pasan por comunicarse de forma directa con los usuarios haciendose pasar por compañías o personas cercanas. De esta forma, consiguen hacerse con datos esenciales de los afectados y sustraerles información o dinero. Esto fue lo que le pasó a Nuria Grau, colaboradora de TardeAR que ha confesado en el programa como fue víctima de una estafa.

"En torno a las once de la mañana me llega un SMS después de avisar a mi banco de esta primera estafa para que me enviaran notificaciones de cualquier movimiento de mi cuenta, ya que estaba con ese miedo...", detalló la colaboradora que recordó que hacía pocos días había sido víctima de otra estafa.

"Me llega un SMS en el chat con mi banco que me ponía que habían detectado un movimiento extraño y que tenía que llamar a un agente o que entrara en mi aplicación bancaria. Al entrar, veo una transacción que marcaba menos 9.900 euros. ¡Imaginaos el susto que veo que me estafan eso!", explicó alterada, señalando que en ese momento se quiso poner en contacto de forma inmediata con su banco para solucionar el problema, pero justo en ese instante recibió una llamada.

La estafa a Nuria Grau / Telecinco

"Me dice que tenía que hacer reclamaciones de 500 en 500, ya que es el límite que se puede hacer por Bizum, así hasta llegar a los 9.900 euros (...) Quería empezar la gestión cuanto antes porque estaba agobiada", explica sobre cómo un hombre con acento español se estaba haciendo pasar por un empleado de su banco.

"Empezamos a hacer la gestión y me doy cuenta de que me habían hackeado mi propia aplicación del banco. Hago lo del Bizum en tres ocasiones y me doy cuenta de que no estaba reclamando, a pesar de que me ponía eso, sino que estaba aceptando hacer un Bizum de 500 euros, al hacer tres, pues envié 1.500 euros (...) En el momento que me doy cuenta y empiezo a preguntar, me cuelgan".

La presentadora, Beatriz Archidona lanzó la pregunta que casi todo el mundo se estaba planteado y era si habría alguna opción de recuperar ese dinero. Grau contestó con toda la sinceridad. "Me dicen que como yo he autorizado esa presunta autorización de Bizum, no puedo hacer nada. Me han dicho que es casi imposible de recuperar, que con los datos del número de teléfono van a intentar ver quién es la estafadora, pero recuperarlos va a ser imposible".