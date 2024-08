Lluvia de críticas a la actriz Ana Fernández por sus palabras sobre el género: "La mujeres somos muy malas"

Ana Fernández, conocida por su papel en 'Los protegidos' o 'Las chicas del cable', ha ganado reconocimiento en la industria, pero recientemente se ha visto envuelta en una controversia debido a sus declaraciones en una entrevista.

La actriz fue invitada al pódcast Las Guapas También Tienen Bigote, donde se le hicieron preguntas sobre la disforia postcoital, un síndrome descrito por 'Psicología y Mente' como una condición que provoca sentimientos de tristeza, melancolía y malestar después del orgasmo.

Este tema generó un intenso debate en las redes sociales, especialmente tras algunas de las afirmaciones de Fernández. Ante la pregunta del presentador sobre si considera a los hombres torpes, respondió: "No soy una de esas locas que odian a los hombres". Luego añadió: "Creo que los hombres son una especie y las mujeres otra especie".

Fernández también comentó: "Como mujer, tengo características cerebrales y emocionales que me gustan y otras que no. Considero que si no se canaliza, la inteligencia emocional de las mujeres puede ser muy dañina. Admiro la nobleza de los hombres y cómo resuelven sus conflictos".

Las críticas por parte de los internautas de las redes

Los usuarios de redes sociales se han pronunciado acerca de las duras declaraciones de la actriz Ana Fernández. Estos son algunos de los comentarios."Esta chavala dice una cantidad de tonterías, que las mujeres somos malas... Lo de los roles de géneros como si todos fuéramos iguales, la mujer mala y los hombres nobles", ha escrito una usuaria.

"Ana Fernández, deberías de informarte un poquito más... que buena falta te hace", considera otra.

"¡Madre mía! Vaya un planteamiento de neandertal que los hombres son simples y nobles así en general y las mujeres retorcidas y manipuladoras, muy bien, claro q si, le falto q hay mas casos de víctimas de violencia psicológica denunciada por mujeres es que encima somos exageradas", relataba en X.