El motivo por el que Hiba Abouk no aclara si está con Álvaro Muñoz Escassi

Mucho se ha hablado de la última relación de dos famosos en España. Es la protagonizada por la actriz Hiba Abouk y el exjinete Álvaro Muñoz Escassi. Su supuesta relación saltó a la luz cuando ambos asistieron a una fiesta organizada por El Turronero, en la que no se separaron en toda la tarde.

Desde entonces, era muy esperada la primera reacción de la actriz protagonista de 'El príncipe', quien ahora ha vuelto a Madrid después de esos días de vacaciones y ha sido fotografiada después de que la revista ‘Semana’ publicase las imágenes de los dos saliendo por la puerta de atrás de un restaurante.

La última foto en la playa de Tarifa

Álvaro Muñoz Escassi y Hiba Abouk pillados en actitud cariñosa en la playa. / Tardear

Las palabras de Hiba Abouk sobre Álvaro Escassi

En una reciente entrevista a la revista 'Hola' la actriz ha querido dejar claro cómo está su relación con la expareja de María José Suárez. "Se está especulando mucho sobre mi relación con Álvaro, y aunque no suelo responder a estas preguntas lo voy a hacer para proteger mi intimidad y la de mi familia. Álvaro y yo nos conocimos trabajando, me cayó genial. Además tenemos amigos en común, y eso ha hecho que coincidamos más y hayamos forjado una amistad que no es más que eso, una amistad".

La relación es reciente y, por los planes tan íntimos que hacen, parece que no se ha quedado solo en una amistad.

Su relación con el actor Álex González

Los dos protagonistas de 'El príncipe' / Prensa Ibérica

"Reencontrarme con Álex es siempre una alegría. Tenemos una amistad muy especial, es mi familia."