Sara Carbonero explica su duro proceso en una carta: "Estos años me estás retando fuerte"

Sara Carbonero volvíó a preocupar a sus seguidores al subir otra carta en su nuevo ingreso en un hospital. Las redes interpretaron en algunas de sus publicaciones que la periodista habría podido sufrir una recaída en su salud, pero según ha podido saber, no era ella la protagonista de los ingresos.

El diario 'El Español' reveló que Sara estuvo en la Clínica de Navarra acompañando su madre Goyi Arévalo, la que atraviesa por un bache de salud. Una situación que está influyendo mucho sobre el momento personal que está atravesando y sobre el que ha querido sincerarse en su perfil de Instagram.

La carta de Sara Carbonero

"De todos los viajes que podemos hacer, el más intenso, profundo y necesario siempre será hacia nosotros mismos. Hacia esos sitios donde convergen pasado, presente y futuro. Donde se enredan y entrelazan en esa trenza imaginaria que atrapa el dolor. Ese dolor que, en ocasiones, sumado a todo el ruido que enfrentamos cada día no nos deja ver lo esencial'', comienza diciendo.

''Hijos con los que ya puedes tener conversaciones de adultos y pedirles consejos, una abuela a la que se le va olvidando nuestro nombre pero no nuestras historias de cuando éramos niñas. Es lo más salvaje que podemos vivir. Es la aventura. Es la vida'."

Sara Carbonero. / .

''Gracias, vida, porque aunque estos años no me estás dando mucha tregua y me estás retando fuerte, el aprendizaje no sería el mismo sin tanta piedra en el camino ni mi nivel de conciencia tampoco. Aceptar, abrazar, transitar, no esquivar. Creo que nos vamos entendiendo. Verano 2024''.