El cambio de opinión de Bertín Osborne respecto a la paternidad del hijo de Gabriela Guillén: "Se considera inncesario"

Cuando todo parecía que se había acabado y la guerra por la prueba de paternidad entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne había terminado, ayer salía un comunicado por parte de los abogados del cantante en el que se explicaba que tras reconocer al hijo públicamente, "los abogados de Bertín Osborne consideran inncesaria la realización de las pruebas de paternidad una vez que el cantante ya ha reconocido su responsabilidad sobre el menor".

Bertín Osborne no se someterá a las pruebas de paternidad. Según ha revelado en exclusiva Beatriz Cortázar en "Y ahora Sonsoles", "le han dado un plazo, desde el 15 hasta el 22 de julio".

Pilar Vidal, tras conversar personalmente con el presentador, ha confirmado que no acudirá a realizarse las pruebas de ADN para determinar si es el padre del hijo de Gabriela Guillén. "Él no va a presentarse a la prueba", ha declarado la periodista de "ABC", después de que el artista le autorizara a comunicar su firme decisión.

El enfado de Gabriela Guillén ante la decisión de Bertín

Según relata el programa de Antena 3, Gabriela se ha enterado a través del propio espacio que Bertín ha sido citado en el juzgado: "Si se ha hecho la prueba o se la va a hacer, llega tarde", le comentó a uno de los periodistas del programa matutino de la cadena.

Gabriela Guillén desvela por fin el nombre de su hijo: "Se llama.." / Europa Press

Además, el formato informó que la fisioterapeuta ha declarado que es "falso" que mantengan una buena relación y que no se han visto ni hablado desde el pasado 12 de junio, cuando él emitió su comunicado. "No se interesa ni por mí ni por el bebé. No sabe nada de su hijo. Voy a ir hasta el final. Exijo todos los derechos de mi hijo, incluidos los económicos", añadió ella. Estas declaraciones claramente reflejan la tensa situación entre ambos.

