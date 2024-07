María Pombo matiza que no se quejó de la saturación turística de Mallorca

A raíz de la noticia que publicó Diario de Mallorca sobre la llegada de María Pombo al aeropuerto de Palma mientras se grababa esquivando gente, la influencer explicó a través de una story en su Instagram que en ningún momento quiso criticar la saturación turística que tienen habitualmente las islas durante los meses de verano.

La madrileña contó que recibió mensajes muy desagradables tras la polémica que suscitó la noticia publicada por este diario y que tuvo una amplia repercusión en las redes sociales.

Las palabras de María Pombo

"Luego me preguntan que por qué cada vez que aparezco menos por aquí... A raíz de que un periódico sacara esta noticia me han llegado cientos de mensajes muy desagradables. En ningún momento me he quejado. He comentado algo que me ha llamado la atención... El tránsito de gente (una realidad más que evidente) sin ningún tipo de segundas intenciones y ni muchísismos menos a modo queja", señaló la influencer en una storie de su Instagram.

En un evento de moda

'La Pombo' está en la isla para participar en primer pool club de moda de Mallorca que nace de una alianza creativa entre Bombon by Alberta Ferretti y Gran Meliá Hotels & Resorts para celebrar el 60 aniversario del Hotel de Mar.

En el evento, además de la influencer, también participarán personalidades como Eugenia Silva (modelo española), Amy Jackson (actriz británica), Ed Westwick (actor americano), Ellie Delphine (influencer francesa) o la modelo mallorquina de Alcúdia Malena Costa.