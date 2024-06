Bertín Osborne deja a sus seguidores tirados en un concierto: "¡Que me devuelvan el dinero!"

La más reciente presentación de Bertín Osborne ha sido un golpe duro para el cantante, quien es reconocido por su extensa carrera en la música española. En un concierto reciente, la baja asistencia del público evidenció la complicada etapa que atraviesa el artista.

Con apenas cuatro personas entre los asistentes, Osborne no reaccionó de manera positiva ante la escasa audiencia y optó por dejar el escenario tan solo quince minutos después de haber iniciado su espectáculo.

La excusa de Bertín

"Llevo 43 años encima de un escenario y es la primera vez que me pasa esto. Le he dicho a Ángel, no puedo hacerlo. Esto es una cagada. Han contratado a un equipo de luz y sonido al que no debéis contratar más", relataba el propio cantante andaluz antes de abandonar el recinto.

Las palabras de sus seguidores

“Que me devuelvan mi dinero porque me han engañado. Ha estado un cuarto de hora, ha empezado media hora tarde... Que hubiera estado hora y media, dos horas antes. Qué culpa tengo yo de la iluminación. No quiere seguir porque no hay gente, somos cuatro, está clarísimo”, expresó uno de los espectadores, visiblemente molesto. La frustración se extendió cuando el recinto, prácticamente vacío, evidenció que solo se vendió el 5% de las entradas disponibles.

Las primeras palabras de Bertín Osborne al ser demandado: "Hay cosas muy personales que no están solucionadas" / Antena 3

Finalmente,e los asistentes recibieron el reembolso de sus entradas. Aun así, parece ser que Bertín está cada vez de capa caída y es que probablemente su reputación se haya visto afectada por su reciente paternidad con Gabriela Guillén.