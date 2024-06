Sofía Cristo estalla contra su hermano Ángel Cristo: "¿Sabes cuándo van a hablar? Cuando lleguen las demandas"

Sofía Cristo mantuvo durante los primeros días un perfil bajo cuando estalló la polémica entre su madre Bárbara Rey y su hermano Ángel Cristo. Pero ha dicho basta. Ahora la colaboradora de televisión ha fichado por 'Espejo Público' en Antena 3 y siente mucho más cómoda y lleva algún tiempo sin callarse nada para apoyar a su madre.

Se supo que ha intentado calmar la situación, evitando hacer declaraciones que pudieran enfurecer a su hermano, con la esperanza de reducir la tensión en esta disputa familiar. Sin embargo, siempre ha defendido a su madre cada vez que ha sido necesario, protegiéndola de los ataques públicos que ha recibido.

Recientemente, la menor de los hijos de Bárbara Rey con el domador fallecido concedió una entrevista al pódcast Querido Hater en la que desveló que se interpondrían demandas a la cadena que según ella está lavando la imagen de su hermano y dando voz a un maltratador como la fue su padre

Manuel Riu

Las duras palabras de Sofía Cristo a Telecinco y a su hermano

“Creo que con mi madre, ahora mismo, las actitudes que tienen en esa cadena son muy agresivas y se blanquean algunas cosas que no se deberían de blanquear. ¿Sabes cuándo van a hablar? Cuando lleguen las demandas. ¿Sabes lo que es triste? Que una mujer como mi madre que ha pasado por todo lo que ha tenido que pasar y sufrir, tenga que volver a ser una mujer maltratada, porque lo está siendo. Creo que se está revictimizando a una víctima de malos tratos. Me da mucha pena. Una mujer con 74 años que lleva toda la vida luchando y trabajando, no se merece eso”

Por último, Sofía Cristo no dudó en rendirle un pequeño homenaje y puso en valor la figura María García García, dignificada también recientemente en la serie ‘Cristo y Rey’ y el documental ‘Una vida Bárbara’. “Para mí mi madre es un icono.