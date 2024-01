Gabriela Guillén, quien acaba de convertirse en madre, empieza un inicio de año complicado debido a la controversia en torno a la paternidad de su hijo con Bertín Osborne. Para preservar la paz y desvincular al pequeño de la polémica, la empresaria paraguaya ha decidido registrar al bebé con sus dos apellidos.

En su primera declaración ante los medios, Gabriela expresó su angustia por la difícil situación que está viviendo. A pesar de la alegría que debería acompañar el nacimiento de su hijo, la controversia con Osborne ha ensombrecido este momento tan especial.

Estas fueron las declaraciones de Gabriela Guillén

Gabriela fue clara en cuanto a su opinión sobre Bertín Osborne, asegurando que no desea tener relación alguna con el artista:"Si quieren que les responda, no me hablen de esta persona". Asimismo, solicitó respeto a los medios y expresó su deseo de criar a su hijo en un ambiente tranquilo: "No me encuentro bien por todo lo que he pasado. Estoy fatal, ¿cómo voy a estar? De verdad, ya no puedo más, solamente quiero criar a mi hijo en paz, por Dios".

"Es lo único bueno que tengo. Sé que hacen su trabajo, pero lo que no voy a permitir es el acoso a mi familia. No voy a admitir más, ¿vale? No pueden estar aquí 24 horas, que ni puedo salir al médico ni hacer nada".

La modelo también compartió detalles sobre su estado físico después de un parto complicado, destacando que, a pesar de todo el revuelo, se encuentra bien. En medio de la polémica, Gabriela Guillén busca mantenerse fuerte y proteger la privacidad de su familia, buscando un ambiente de paz para criar a su hijo recién nacido.

Primeras palabras de Bertín sobre su séptimo hijo

"A mí no me toca ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. Ella dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente... No quiero ser padre", reitera Bertín Osborne sobre su papel como padre con el hijo de Gabriela Guillén.

“No sé por qué se piensa que he estado desaparecido… En absoluto. He estado trabajando. Siempre se tiene la idea de que los artistas tenemos que salir al paso de cualquier comentario o de cualquier novedad que se dé en nuestra vida y… ¡Para nada! A mí me importan tres narices las cosas que se digan.

"Yo no tengo que aclarar nada, porque no tengo ninguna necesidad y me aburre soberanamente hablar de cosas que no me interesan", explica el famoso cantante de rancheras a la revista del corazón que salió publicada tras el nacimiento del bebé.

Así contestó la modelo al padre de su hijo

Respecto a las declaraciones de Bertín Osborne, quien indicó que no quiere ejercer como padre pero proporcionará apoyo económico si las pruebas confirman la paternidad, Guillén dejó claro que no desea la ayuda del cantante y que no solicitará una pensión alimenticia.