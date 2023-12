La nueva presentadora de 'Operació Triunfo' de Amazon Prime parece haber pasado página de su matrimonio con el médico Miguel Sánchez Encinas. Por su parte, el doctor, que fue visto por última vez en la entrega de Premios de Médicos 2023 el pasado lunes, no lo está pasando nada bien y sus intentos por volver con Chenoa siguen siendo un esfuerzo en vano.

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas concluyeron su matrimonio en noviembre, marcando una separación física cuya permanencia definitiva solo el tiempo revelará. Sin embargo, su entorno cercano asegura que el urólogo no considera esta ruptura como algo irremediable.

La periodista Lorena Vázquez, de Y ahora Sonsoles, ha mantenido una conversación exclusiva con allegados de Miguel, quienes indicaron que está atravesando un difícil momento y que su deseo sería reconciliarse con Chenoa.

Este fue el motivo que ha dado Miguel a sus más cercanos

El círculo íntimo del urólogo afirma que está "destrozado" y atravesando un mal momento. Respecto a las razones de la ruptura, Miguel ha comunicado a su entorno más cercano que la incompatibilidad en la gestión de sus agendas profesionales fue el principal motivo de su separación, según informaron desde Y ahora Sonsoles.

Chenoa pasa página a costa de 'Operación Triunfo 2023'

A pesar de este difícil momento personal para Miguel, Chenoa experimenta un buen momento en su carrera, impulsado por el éxito de OT 2023. La cantante y presentadora no ha tenido reparos en abordar públicamente el final de su relación. Según la periodista, Miguel ha intentado reconciliarse en varias ocasiones, pero Chenoa no parece estar receptiva en este momento. Aunque en el momento de la ruptura ninguno cerró la puerta a una posible reconciliación, aún no ha llegado el momento propicio, según su versión.

Chenoa compartió su experiencia de manera jocosa durante su participación en el último episodio de su propio pódcast en Europa FM, Tómatelo menos enserio. "Me lo curré un montón, te lo digo en serio", expresó entre risas al recordar su boda. La cantante concluyó con humor: "Me acabo de acordar de mi boda y me ha dado la risa".