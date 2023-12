Después de que el pasado jueves el programa de la La 1 'Lazos de Sangre' realizara un documental sobre la vida de Rocío Jurado han sido muchos los familiares quienes han salido a desmentir o a rectificar las palabras que la propia hija de la cantante, Rocío Carrasco, realizó en el programa post al reportaje que realizó la cadena pública a su madre fallecida de cáncer en 2006 y a sin duda una de las voces más grandes de España y de la copla.

El caso más sonado durante estos días fue el de su tía, Rosa Benito. La exmujer de Amador Mohedano no desaprovechó la oportunidad que le brindan las redes para atacar duramente contra su sobrina por dar una visión muy diferente de lo que según ella, fue la vida de Rocío Jurado.

Pero la cosa no queda allí. Ahora ha sido su hermana Gloria Camila quien ha salido a hablar de la relación con Rocío Carrasco. Después de su paso como actriz en series como "Dos vidas" la hija de Ortega Cano y 'la más grande' ha entrado en Espejo Público como colaboradora y ha dicho esto sobre su hermana. "El resto de la familia nos hablamos, no es lo que aparentamos, hablamos de verdad", ha contestado tajante Gloria.

Estas fueron las de clariones de Gloria Camila como nueva colaboradora

"De hecho, yo sí que he hecho llamadas y han sido denegadas. No se han cogido. Si no hay relación es, por una parte. Lo he intentado mucho tiempo y hasta hace poco. Si yo llamo es por mí, no por la otra por mí", explicó la actriz a sus nuevos compañeros de Antena 3.

"Antes de todas las movidas de la caja, del diario, etc., yo hice una llamada, pero al no obtener respuesta por privado, tuve que hacerlo por la parte legal. Incluso también envié un mensaje el cual no fue contestado", contó. "Hice llamadas para hablar las cosas por las buenas, de tú a tú, sin necesidad de llegar a abogados o a juicios. Hay que hablar muchas cosas y no serían por teléfono. Yo di el paso de llamarla para poder hablar bien las cosas. Por mi parte siempre ha habido interés. Yo intento no aferrarme al pasado o a los errores que se hayan cometido tanto de una parte, como de la otra".

Rocío Carrasco evita hablar de su hermana

En el documental de 'Lazos de Sangre' en la que la invitada estrella era Rocío Carrasco en ningún momento, y como era de esperar con la participación de su primogénita, en ningún momento se nombraron los otros hijos legítimos de la cantante y hermanos de Carrasco, Gloria Camila y José Fernando, contraídos en el matrimonio de' la Jurado' con el extorero José Ortega Cano. La madre de Rocío Flores habló de cómo su madre se convirtió en una de las artistas más importantes de nuestro país, así como del impacto que su música ha tenido en la cultura evitando incluir a sus hermanos incluso a sus propios hijos como familiares de la cantante fallecida.