El espacio televisivo de Telecinco, 'Vamos a ver', recientemente compartió el relato de una madre de Derek, el primer bebé gestado en dos vientres en España. Después de que ella detallara su experiencia con su pareja, Joaquín Prat aprovechó para indagar sobre el embarazo de Patricia Pardo.

"¿En qué mes estás, Patri?", preguntó el presentador a su compañera, quien reveló estar en el séptimo mes y medio de embarazo. Aunque Joaquim Prat buscó más detalles, Pardo admitió que aún no han decidido el nombre del bebé: "Tenemos varias opciones". También señaló que mantienen dudas sobre el nombre y que no tomarán una decisión "hasta que no veamos su carita", provocando una sonrisa en Joaquín: "Sabemos que es un niño, pero hasta que no veamos su rostro, no decidiremos el nombre".

La periodista compartió que el bebé, fruto de su relación con Christian Gálvez, se mueve mucho en este momento. Esta noticia fue anunciada por la pareja a finales de julio a través de Instagram, donde también revelaron que llevaban un año casados.

Patricia Pardo aprovechó para hacer un elogio a la maternidad: "Sin ánimo de herir sensibilidades, no hay nada más hermoso que el milagro de la vida y sentir a un bebé dentro". También comentó sobre el caso que se discutió en la mesa de debate, destacando la importancia para las mujeres de haber anidado al bebé aunque solo sea durante cinco días.

La pareja de Christian Gálvez y Patricia Pardo mantuvo en secreto durante un tiempo uno de los días más felices de sus vidas: su boda. Recientemente, compartieron en redes sociales una imagen de su boda y anunciaron que esperan a su primer hijo. Con un mensaje que decía "No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé", junto con una foto de ambos abrazando la barriga de la periodista, expresaron su alegría por esta nueva etapa familiar.

Esta es la casa donde vive la pareja

Además, la pareja ha dado un paso más al adquirir una casa en común en Galicia, en Sada, en la ría de Betanzos (A Coruña). Según 'La Vanguardia', en febrero firmaron la compra de una casa de 612 metros cuadrados en una parcela de 1.617. La propiedad, de obra nueva, consta de dos plantas y un semisótano, con espacio para almacén y garaje en la parte inferior y la vivienda en las dos plantas superiores. Christian posee tres cuartas partes de la propiedad, y Patricia la cuarta restante.