Paula Echevarría: "Cada día soy más atrevida con la ropa interior"

Un año más Paula Echevarría ha acudido al tradicional desfile de nueva temporada de una conocida firma de lencería y como no podía ser de otra forma la actriz española volvió a deslumbrar con su estilo y elegancia.

En uno de los mejores momentos de su vida, Paula apostó por un look de lo más atrevido que combinó con algunos de los diseños de la firma y unos stilettos descalzos detrás de ante rosa de Úrsula Mascaró.

¿Cómo le gustará la lencería a Paula?

Cada día soy más arriesgada, más atrevida, me apetece menos el sota, caballo y rey, me gusta variar de colores, de formas, cada día la ropa interior es más sexy y cómoda, hay una variedad y un abanico tan amplio que es imposible no jugar con ello.

Hoy vienes sexy ...

Hoy traigo la ropa interior por fuera pero es que también es una de las cosas que está pasando con la ropa interior, ha salido fuera, la lucimos sin problemas, debajo de una chaqueta, cada vez es más vistosa.

Algunas compañeras tuyas se han atrevido a desfilar, ¿Tú te atreverías?

Bueno, no te creas, el tipín ya dónde están esos kilos que perdí, ya han vuelto todos y alguno más.

Lo que tienes son kilos de felicidad.

Tengo kilos de felicidad y porque he dejado de fumar por fin. Me siento súper orgullosa.

¿Cuántos días llevas?

Casi un mes ya, ya está. Ahora cogeré alguno más pero no me importa, soy feliz.

Mucha gente ha dicho que has dejado de fumar porque te quieres quedar embarazada.

No. Porque ya me tocaba, todo el mundo que fume, que lo deje, que es muy malo y es horrible. Es un vicio malísimo.

¿Proyectos profesionales?

La semana que viene estrenamos ´Ola de Crímenes´ y en un par de meses como mucho creo que saldrá también ´Los Nuestros´ y empiezo a rodar con Álvaro Fernández una comedia en octubre. Estoy bastante liadilla pero contenta.

¿Te atreves con el teatro?

Yo ya hice teatro en su día pero es verdad que ahora mismo no me veo saliendo de rodar una serie y yéndome de gira, todas las noches en el teatro. Digamos que desde que nació Daniella esa faceta la tengo un poco apartada, trabajando de día las noches me gusta estar en casa, bañarla, darle la cena, pasar la noche con ella, está un poco más reñido pero bueno, volveré algún día.

¿Cómo vas las obras de las casa, cenarás en Navidad allí?

No creo pero no porque se hayan retrasado, es porque las cosas de palacio van despacio, hay que hacerlas bien.