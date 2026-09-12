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Francisco Calabuig

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Ximo Puig y Gabriela Bravo se dan el "sí quiero"

La boda del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, y su pareja desde hace años, la exconsellera de Justicia, Gabriela Bravo, reunirá este sábado en un conocido salón de eventos de la playa de Oliva a históricos dirigentes del PSOE como Antoni Such o el exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo, y el profesor y exsecretario autonómico de Educación, Miguel Soler, cuyo último libro"Pensar la educación, repensar la sociedad", prologado por el expresident, se presentó esta semana en Valencia. Más información