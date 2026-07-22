Una mujer de Canarias cree haber reconocido a su perra en la que convive con Chenoa y pide una prueba de ADN: «Yo conozco a mi Lola»

Cristina López Setién llevaba más de dos años buscando a Lola cuando una imagen en televisión la dejó paralizada. Una persona le envió una publicación en la que aparecía Cloe, la perra que actualmente convive con Chenoa, y ella creyó reconocer de inmediato al animal que denunció como robado en Tenerife en abril de 2024.

«Cuando yo la vi me quedé en shock porque dije: “Es Lola”», relata en un vídeo publicado en TikTok. López Setién no afirma que se trate de la misma perra como un hecho probado, pero sostiene que existen suficientes coincidencias físicas y cronológicas como para pedir una comprobación definitiva: una prueba de ADN realizada en su presencia.

La mujer asegura que ya amplió la denuncia y que ha trasladado toda la documentación, fotografías y conversaciones a las autoridades. Su objetivo al hacer pública la historia, explica, es acelerar las comprobaciones y despejar una duda que no ha conseguido resolver por la vía privada.

Lola desapareció en Tenerife en abril de 2024

Según el relato de Cristina López Setién, compró a Lola, una perra de raza pomerania, en diciembre de 2022 como regalo para su hijo. El animal desapareció en abril de 2024 en el complejo Laguna Park 2, en el sur de Tenerife, donde entonces residía la familia.

López Setién sostiene que pidió revisar las cámaras del recinto, pero que inicialmente le comunicaron que las imágenes nocturnas no permitían ver lo ocurrido. Tras presentar una denuncia el 27 de abril, asegura que la Policía recibió otra respuesta: las cámaras no habrían funcionado aquel día.

Desde entonces comenzó una búsqueda que, según cuenta, incluyó publicaciones en Facebook, carteles, contactos con veterinarios y varios viajes posteriores a Tenerife. La mujer se trasladó después a Santander, pero afirma que nunca dejó de intentar localizar al animal.

«Yo no he parado de buscar a mi perra», explica en el vídeo, en el que reconoce que nunca antes había querido exponerse públicamente. «La gente que me conoce sabe que me da muchísima vergüenza hacer estas cosas, pero lo veo necesario», añade.

Las similitudes que la llevaron a pensar que podía ser Lola

Cristina López Setién sostiene que Lola posee varios rasgos físicos muy característicos. El primero es una heterocromía en el ojo derecho. También señala una línea blanca en mitad de la frente y otra marca del mismo color en el hocico.

La propietaria ha difundido fotografías antiguas y actuales para comparar esos detalles con los de Cloe. También ha tratado de explicar las diferencias en el tono del pelo: asegura que Lola era mucho más oscura cuando nació y que su pelaje fue aclarándose con el crecimiento.

«Tiene la heterocromía en el mismo sitio y la mancha en la frente y la mancha en el hocico», señala. A esas coincidencias añade su forma de caminar, que afirma reconocer después de haber convivido con ella.

Sin embargo, la propia López Setién introduce una cautela esencial. «Yo no puedo decir nada hasta corroborarlo», reconoce. Su versión se basa en similitudes visuales, fechas y circunstancias que considera compatibles, pero ninguna prueba difundida hasta ahora acredita que Lola y Cloe sean el mismo animal.

Una perra apareció meses después en una protectora de Málaga

Tras ver las imágenes de Cloe, Cristina comenzó a reconstruir la historia de la adopción. Según explica, contactó con una persona vinculada al rescate del animal y posteriormente con una protectora de Alhaurín de la Torre, en Málaga.

López Setién asegura que desde ese centro le informaron de que la perra había aparecido en septiembre de 2024 sin microchip y que fue allí donde se le colocó uno. Esta fecha llamó especialmente su atención porque se sitúa aproximadamente cinco meses después de la desaparición denunciada en Tenerife.

La mujer sostiene además que la edad atribuida al animal, sus características y el momento posterior de la adopción encajarían con la cronología de Lola. «Las similitudes en la historia son muy claras», afirma en su publicación.

No obstante, que las fechas puedan resultar compatibles tampoco demuestra por sí mismo la identidad del animal. El desplazamiento desde Tenerife hasta Málaga, la desaparición del chip anterior y una supuesta manipulación del pelaje son hipótesis planteadas por López Setién, no hechos confirmados por las autoridades.

El contacto con el entorno de Chenoa

Cristina López Setién asegura que trató de resolver el asunto de manera privada antes de publicar el vídeo. Según su relato, contactó con el hermano y representante de Chenoa y le explicó las circunstancias de la desaparición, las similitudes físicas y su disposición a desplazarse para realizar las comprobaciones.

La respuesta que dice haber recibido es que Cloe no sería su perra, tanto por la diferencia geográfica entre Tenerife y Málaga como por las fotografías disponibles. López Setién rechaza que esos elementos basten para cerrar la cuestión y argumenta que el transporte de animales entre las Islas y la Península puede realizarse sin que siempre se compruebe el microchip con un lector.

La propietaria afirma que también recibió una llamada del programa presentado por Chenoa y que relató allí su historia. Posteriormente volvió a solicitar una prueba de ADN, radiografías para comprobar la posible existencia de otro chip y la posibilidad de estar presente durante las verificaciones.

«Yo lo único que quiero es encontrar a mi perra», insiste. También recalca que no pretende apropiarse del animal basándose únicamente en fotografías, sino obtener una prueba objetiva que confirme o descarte su sospecha.

«Hagamos una prueba de ADN»

La petición central de Cristina López Setién es clara: comparar genéticamente a Cloe con familiares biológicos de Lola o realizar cualquier otra prueba fiable que permita confirmar su identidad.

«Hagamos una prueba de ADN, hagamos unos rayos, lo que sea», pide en el vídeo. Para ella, una verificación independiente permitiría terminar con la incertidumbre, tanto si demuestra que el animal es Lola como si descarta definitivamente esa posibilidad.

López Setién asegura que decidió acudir a TikTok después de no obtener la respuesta que esperaba en sus contactos privados. Defiende que la exposición pública no persigue atacar a Chenoa, sino conseguir visibilidad y ayuda para que las actuaciones avancen.

También agradece el apoyo de las personas que la habrían ayudado a contactar con el programa y recopilar información. «Si no estuviera tan segura de que es mi perra, ni hubiera tantas similitudes, yo no pediría nada ni haría ningún vídeo», sostiene.

Un caso que solo podrán aclarar las pruebas

Por ahora existen dos versiones enfrentadas. Cristina López Setién cree que Cloe podría ser Lola y aporta como indicios las marcas físicas, la edad, la evolución del pelaje y las fechas. Desde el entorno de Chenoa, según la propia denunciante, rechazan que se trate del mismo animal.

La respuesta no puede encontrarse únicamente comparando imágenes en redes sociales. Las fotografías pueden variar por la luz, la edad, el corte del pelo o el ángulo, y las semejanzas entre animales de una misma raza no constituyen una identificación concluyente.

Será la investigación y, en su caso, una prueba veterinaria o genética la que pueda despejar la duda. Hasta entonces, la denuncia pública de Cristina López Setién debe entenderse como una reclamación pendiente de comprobación, no como una acusación probada.

«Yo conozco a mi perra», sostiene en el cierre de su testimonio. Pero también admite el límite de su propia convicción: «No voy a decir si lo es, pero todo encaja». Esa diferencia, entre lo que una propietaria siente y lo que todavía debe demostrarse, es precisamente el centro de un caso que ahora busca una respuesta objetiva.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas